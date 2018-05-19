Dnepr Mogilev - FC Minsk rakamlar

Belarus Premier Lig maçında Dnepr Mogilev ile FC Minsk, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:15. Dnepr Mogilev 8 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken FC Minsk 3 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Dnepr Mogilev, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. FC Minsk, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 385. İddaa'da Dnepr Mogilev kazanır 0.00, berabere biter 0.00, FC Minsk kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Dnepr Mogilev son haftadaki Slutsksakhar müsabasında 0-0 berabere kaldı.

FC Minsk ise Krumkachy karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Dnepr Mogilev, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

FC Minsk, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Minsk 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.