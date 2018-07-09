Dnepr Mogilev - Isloch Minsk maçı rakamları

Belarus Premier Lig maçında Dnepr Mogilev ile Isloch Minsk, 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:45. Maç öncesi Dnepr Mogilev 10 puanla 13. sırada, Isloch Minsk 15 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dnepr Mogilev, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Isloch Minsk, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 450 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dnepr Mogilev kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Isloch Minsk sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Dnepr Mogilev önceki hafta Slutsksakhar mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Isloch Minsk ise Naftan Novopolotsk maçında 1-2 kazandı.

Dnepr Mogilev, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 5 gol yedi.

Isloch Minsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Isloch Minsk, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.