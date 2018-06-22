Dnepr Mogilev - Torpedo-SKA Minsk maçı istatistikleri

Belarus Premier Lig maçında Dnepr Mogilev ile Torpedo-SKA Minsk, 22 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Dnepr Mogilev 10 puanla 12. sırada, Torpedo-SKA Minsk 7 puanla 16. sırada bulunuyor. Dnepr Mogilev, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Torpedo-SKA Minsk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 153. İddaa'da Dnepr Mogilev kazanır 1.50, berabere biter 3.20, Torpedo-SKA Minsk kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Dnepr Mogilev son hafta oynanan ALF-2007 maçında 1-2 kazandı.

Torpedo-SKA Minsk ise Zvezda-BGU Minsk karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Dnepr Mogilev, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Dnepr Mogilev, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Torpedo-SKA Minsk, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Torpedo-SKA Minsk 2 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.