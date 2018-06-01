Dnepr Mogilev - Vitebsk maçı heyecanı

Belarus Premier Lig maçında Dnepr Mogilev ile Vitebsk, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:45. Maç öncesi Dnepr Mogilev 10 puanla 9. sırada, Vitebsk 17 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dnepr Mogilev, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Vitebsk, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 211 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dnepr Mogilev kazanırsa 3.60, beraberlik çıkarsa 2.70, Vitebsk sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler.

Dnepr Mogilev önceki hafta Slutsksakhar mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Vitebsk, Dinamo Minsk karşılaşmaında 1-4 yenildi.

Dnepr Mogilev, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Dnepr Mogilev, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Vitebsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Vitebsk, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.