Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu: Türkiye'de 15 milyar ton kömür rezervi var

Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirvesi ile Sergisi (INERMA), dün İstanbul’da başladı. Ana sponsorluğunu Ciner Grubu’nun yaptığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen INERMA, enerji sektörünün dünyada önde gelen isimleri ile kamu, akademi ve Türkiye’de enerji üzerine faaliyet gösteren iş dünyasının temsilcilerini buluşturdu. Zirvenin ilk gününde yerli enerji kaynakları öne çıktı. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haaberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, Türkiye’de 15 milyar tonun üzerinde açığa çıkarılmayı bekleyen kömür rezervi bulunduğuna dikkat çekti. Yörükoğlu, ‘Milli Enerji’ projesiyle yeni mevzuat çalışmalarında ve maden aramalarında güvenlik, finansman güvenliği, ürünün maden haline geldiği süreçteki güvenliğiyle ilgili bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi.

EN YÜKSEK KÖMÜR REZERVİ ABD’DE

15 yıldır kömür üzerine araştırmalar yapan Pittsburgh Üniversitesi Kömür Enerjisi Programı Başkanı Prof. Dr. Badie Morsie, kömüre ilginin devam ettiğini vurguladı. Morsie’nin verdiği bilgiye göre dünyada en çok kömür rezervi olan ülke 250 milyar tonla ABD. ABD’yi 244 milyar tonla Çin, 95 milyar ton rezervle de Hindistan takip ediyor.

Dünyada ise 230 yıl daha kullanılabilecek potansiyeli olan kömür rezervi bulunuyor. En çok kullanılan enerji kaynakları arasında yüzde 33 petrol, yüzde 28 kömür, yüzde 24 doğalgaz, yüzde 4.5 nükleer enerji, yüzde 3.15 ile yenilenebilir enerji yer alıyor. Türkiye’nin kullandığı enerji kaynakları arasında 38.4 milyon tonla ikinci sırayı kömür alıyor.

ÜNİVERSİTE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BULUŞTU

İstanbul Hilton Bosphorus Convention Center’da düzenlenen zirvede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, İTÜ Enerji Enstitüsü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Elektrik Üretim A.Ş., Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu. ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve özel sektör yer aldı.

Zirve, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Güven Önal’ın konuşmasıyla başladı

E-maden 2018’DE UYGULANACAK

Bakanlık Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) Genel Müdürü Mithat Cansız, zirvede, ‘E-maden’ projesi hakkında bilgi verdi. Şu anda yüzde 35’i tamamlanan, gelecek yıl uygulamaya girmesi beklenen E-maden’le, maden sahipleri, ilk ruhsat başvuru sürecinde tüm işlemleri dijital ortamda gerçekleştirecek. Cansız, Türkiye Yer Bilimleri Karot ve Bilgi Bankası’nın maden verilerini arşivleyip, sondaj tekrarlarının önüne geçeceğini kaydetti.

ENERJİ ÇEŞİTLERİ MASADA

3 gün sürecek INERMA zirvesinde dünyada, Türkiye’de enerji ve enerji stratejileri; enerji verimliliği ve depolama, kömür, petrol, doğalgaz, kayagazı, hidroelektrik enerji, nükleer enerji, jeotermal enerji, güneş ve rüzgâr enerjisi, atıktan enerji üretimi konuları ele alınacak.