Geçtiğimiz sene O Ses Türkiye'de yarışan ve Hadise'nin takımında olan Dodan Özer birinci olmuştu. Dodan Özer ile ünlü popçu Hadise'nin aşk yaşadığı iddia edildi. Peki, Dodan Özer kimdir? Dodan Özer ve Hadise aşk mı yaşıyor?

DODAN ÖZER KİMDİR?

Dodan Özer, 1979 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Muşlu olan Özer, bir süre İzmir'de yaşadıktan sonra yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. 1979 yılında Dodan Project adında müzik grubu kuran Özer, müzik hayatına küçük yaşlarda başlamıştır.

Kendini geçen sene katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında tanıtan Dodan Özer, yarışmada birinci olarak güçlü sesiyle hayran kitlesi oluşturdu.

Dodan Özer, yarışmada 6 sezondur şampiyonluk elde edemeyen Hadise'yi ve kendini şampiyon yaptı.

Dodan Özer'in son zamanlarda Hadise ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.