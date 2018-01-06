Her şey 2009’da başladı. Başlarken bir hedefi vardı ancak bu kadar büyüyeceğini kendisini de tahmin etmedi. Amacı doğa için farkındalık yaratmaktı, ‘Doğa İçin Çal’ projesi her seferinde daha geniş kitlelere ulaşarak büyüyor. Ancak ne yazık ki bu projeyle paralel dünyadaki doğa sorunları da büyümeye devam ediyor. Fırat Çavaş da yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. HT Cumartesi'nden Mete Aker'in röportajı...

Projenin amacı nedir?

Doğa İçin Çal, bir dernek ya da vakıf değil. Bütün derneklere aynı mesafede. Doğaya dair farkındalık yaratmak için, müziğin evrenselliğini ve insanların birleştirici gücünü harmanlayarak ortaya çıkmış bir proje. Kimileri için doğa orman anlamına gelirken, kimisi için kaybolan bitki türleri, kimileri için sokak hayvanları, kimileri içinse kültür mirasımızın yok oluşu anlamına gelebilir. Doğa bunların tümünü kapsıyor. Dünyanın hali hepimizce biliniyor. İklim değişiklikleri, buzulların erimesi, seller ya da kuraklık... Bütün bunları görmezden gelmek mümkün değil. İklim değişikliği artık günlük sohbetlerin sıradan konuları arasında olduğu halde, pek çoğumuz bu konuda bir şeyler yapmayı aklımıza bile getirmiyoruz.

Bu konuda bireysel olarak yapabilecek bir şeylerin olduğunun ve gücümüzün farkında değiliz sanki!

Evet. Müziğin kendine özgü evrensel bir dili var. Dili, dini farklı insanları aynı ezgilerde birleştirecek büyük bir güce sahip. Kutuplar’daki buzulların erimesi tüm dünyanın iklimini değiştirebiliyorsa, doğa sorunları evrenseldir. Müziğin de evrenselliği ve insanların ortak dili oluşu arasındaki bu bağ, projenin çıkış noktası oldu. Birlikten kuvvet doğar. Çevre, doğa bir bütündür; bizler de o bütünün içindeki bireyleriz. Bizler bireysel olarak yapacağımız minicik şeylerle bile doğanın hayrı için oluşacak büyük gücü görmeliyiz.

“www.dogaicincal. com internet sitemizden isteyen herkes başvurabiliyor. Doğa için çal projesinde aslında çok da fazla ünlü isimler yok. Sadece yüzde 5 kadar bir kısmı ünlü simalardan oluşuyor.”

‘BÜTÜN YORUMLARI OKUYORUM’

Çekimler ve prodüksiyon nasıl gerçekleşiyor?

Doğa İçin Çal projesinin ses kayıt, mix, video çekim, montaj gibi işlerinin tamamını ben gerçekleştiriyorum. Elbette projeye gönüllü olarak destek veren müzisyenler ile bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Genelde bir hazırlık süreci olmuyor. Şarkıyı söyleyecek kişi stüdyoya gelene kadar eseri bilmez bile. Çekim yerleri eğer yurtdışında değilsek, dışarı çıkıp dolaşarak bulduğumuz yerler. İşin güzeli bir hazırlık süreci olmaması aslında. Bizi doğa yönlendiriyor, onu takip ediyoruz.

İzleyicilerin eleştirileri ve yorumları sizin için ne derece önemli?

Bütün yorumları okuyorum. Benim için karşı tarafın düşüncesi önemli ancak çağımız internet dünyasında herkes sadece bir şeyler yazmak için yazıyor. Bir proje yaptığınızda yüzde 60’ı işi beğeniyorsa, iş başarılıdır. Doğa İçin Çal projelerine yapılan yorum ve izlenme rakamlarına baktığımızda yüzde 95’lik bir beğeni oranına sahibiz. Dolayısıyla yorumlar ve eleştiriler genelde “Bir sonraki projeye kadar nasıl bekleyeceğiz?” oluyor.

Bundan sonra neler göreceğiz?

Uzun yıllar sonra ilk kez bir yılda 2 proje birden yapmayı başardık. Bunu 3’e çıkarmayı başarırsak harika olacak.