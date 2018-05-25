Doğa için önce sen, senin için önce doğa

Doğaya ve geleceğimize sahip çıkmak için yola çıkan NN Hayat ve Emeklilik, doğanın bize, bizim de doğaya ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak, grilerin arasından hayatımıza renk katan doğaya destek olmak için çok özel bir yarışma düzenliyor.

NN Hayat ve Emeklilik, Instagram hesabı herkese açık olan kullanıcıları yürüdüğü yolda, evinin camından dışarı baktığında betonlar arasına sıkışıp kalan doğanın, ağacın, çiçeğin fotoğrafını çekmeye ve #DoğaİçinÖnceSen etiketiyle paylaşmaya davet ediyor.

25 Mayıs’a kadar sürecek olan yarışmanın sonunda katılımcıları çok özel ödüller bekliyor.

Şirket, yarışmanın sonunda gelen fotoğraflar arasından belirlenen ilk 20 fotoğraf için ‘’Doğa İçin Önce Sen’’ Sergisi düzenleyecek ve ilk 20 fotoğraf adına da Ege Orman Vakfı’na 20.000 TL’lik bir bağışta bulunacak.