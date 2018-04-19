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Rutkay, "Kızımız olursa Piraye, oğlumuz olursa Rutkay Kerim olsun isimleri dediğimiz an...Geçen yaz sabaha karşı 6’da Alaçatı’da evin bahçesinde gökyüzüne bakıp caanı gönülden dilerken... Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin..." notunu paylaştı.