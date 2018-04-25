HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Doğa Rutkay, “Çok heyecanlı bir bekleyiş içindeyiz” diye konuştu. Yeni saç stiliyle dikkat çeken Kerimcan Kamal ise “İkizler için yaşlanmamaya çalışıyorum” dedi.

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