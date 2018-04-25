Televizyoncu Kerimcan Kamal’la olan evliliğinden ikiz bebek bekleyen oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla anılarını canlandırdı.

Ailecek çekildikleri bir kareyi paylaşan ünlü oyuncu, fotoğrafın altına şu notu düştü:



"Annem babam ben ve ayım Mişa... Ayım Mişa yegane oyuncağımdı. Babam Rusya'ya tiyatro turnesine gittiğinde almıştı. Sanki bütün çocukluğum, Mişa’nın gözlerinden bana bakar... Şimdilerde Mişa bebek odasında yerini alan tek oyuncak. Geleceklerime beni anlatmayı bekliyor. Günaydın çocukluğumuz."