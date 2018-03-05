Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı, eşsiz güzellikleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi.

AA'nın haberine göre son yağışlarla kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Murat Dağı'nın zirvesi, meraklılarına görsel şölen sunuyor.

Kayak merkezinin de kurulduğu Murat Dağı, son yıllarda dağcılar kadar kar nedeniyle ulaşımın zor olmasına karşın doğa ve fotoğraf tutkunlarının da yoğun ilgisini çekiyor.

Zirveye ulaşanlar, 2 bin 300 metre yükseklikten adeta ayaklar altına serilen Gediz ormanlarınının doyumsuz manzarasını izleyebiliyor ve eşsiz güzellikleri fotoğraflarıyla ölümsüzleştiriyor.