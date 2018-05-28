National Geographic Dergisi, dünyanın dört bir yanındaki deniz, okyanus, nehir ve kıyı bölgelerinde biriken plastik atıkların doğal yaşamı nasıl tehdit ettiğini gösteren bir fotoğraf seçkisi yayımladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre dergideki çarpıcı fotoğraflardan birinde, plastik poşetin bir leyleğin vücudunu tamamen örttüğü görülüyor.

Endonezya’nın kirli sularıyla bilinen Sumbawa Adası’ndaki bir denizatının ise plastik bir kulak pamuğuna tutunduğu görüntüde yer alıyor. Denizatları, akıntıya karşı sürüklenmemek için yosunlara ya da diğer doğal deniz çöplerine tutunuyor.

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