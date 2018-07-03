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Doğadaki malzemeleri kullanarak su deposu inşa etti!

03.07.2018 - 10:43 | Güncelleme: HABERTURK.COM

YouTube'da "Primitive Live" isminde kanalı olan bir adam sadece doğadaki malzemelerle su deposu inşa etti! Bambu dalı ve el yapımı tuğla kullanarak su deposu inşa eden adam, böylelikle yağmur suyunun boşa gitmesini önledi

  • 1 Doğadaki malzemeleri kullanarak su deposu inşa etti!
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    Primitive Life isimli YouTube kanalında doğada bulduklarıyla araç gereç yapan yetenekli adam, bu kez su deposu yaptı.

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    Genç adam hiçbir masraf yapmadan, sadece doğada bulduğu toprak ve bambu dallarını kullandı.

     

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    Sadece doğadaki malzemeleri kullanarak kendilerine doğal bir alan yaratan YouTuber, bu sayede boşa giden yağmur suyunu değerlendirdi. Ayrıca bambu dallarını birleştirerek doğal bir musluk da yaptı.

     

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    Primitive Life'ın inşa ettiği su deposunun adım adım yapılışı...

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    HİÇBİR MASRAF YAPMADAN İNŞA ETTİ, SON HALİ HAYRAN BIRAKTI

    Primitive Life isimli YouTube kanalında doğada bulduklarıyla araç gereç yapan yetenekli adam bu sefer akvaryum yaptı.

     

  • 110 Doğadaki malzemeleri kullanarak su deposu inşa etti!
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    Hiçbir masraf yapmadan akvaryum inşa eden genç adam, tasarımında doğada bulduğu taş ve toprağı kullandı. Akvaryumun son hali büyüledi.

     

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    Yetenekli adamın tamamen doğadaki malzemelerden, araç ve gereç kullanmadan yaptığı akvaryumun yapım aşamaları böyle kaydedildi.

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