Cildi yeterince iyi temizlememek, şehir yaşamı, hava kirliliği, makyaj cilteki gözenek görünümünü artıran nedenlerden bazıları... Bu nedenle cildi sıkılaştırmak ve canlandırmak için yüz temizliğinden sonra tonik kullanımı şart!

Piyasada farklı cilt tiplerine, bütçelere uygun pek çok tonik mevcut. Ancak bu tonikler ağırlıklı olarak alkol içeriyor. Üstelik alkol cildi hem kurutuyor hem de yıpratıyor. Yüzdeki genişlemiş gözenekleri doğal tariflerle küçültmek istiyorsanız sizler için çok etkili bir karışımımız var! İşte cilt sıkılaştırıcı doğal tonik tarifi...

KISA BİR NOT

Bu tarifi mümkün olduğu kadar taze kullanın ve karışım cildinizde herhangi bir yanma ya da kaşınma hissi bıraktığında yüzünüzü bol suyla yıkayın...

CİLT SIKILAŞTIRICI DOĞAL TONİK MALZEMELER

- Yarım kahve fincanı elma sirkesi

- 1 kahve fincanı maden suyu

- 1 kahve fincanı gül suyu

- 1 yemek kaşığı gliserin

CİLT SIKILAŞTIRICI DOĞAL TONİK NASIL UYGULANI?

Tüm malzemeyi bir şişeye koyup çalkalayın. Bir hafta boyunca her gün sabah ve yatmadan önce cildinize uygulayın. Farkı kısa sürede göreceksiniz!