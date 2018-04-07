Her kadın uzun ve gür kirpiklerin hayalini kurar. Ancak kullanılan kötü makyaj ürünleri, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, genetik nedenler kirpikler çoğu zaman istenilen uzunlukta ve gürlükte olmaz. Tabii kirpiklerin sağlıklı uzaması ve daha sık olması için pek çok çözüm var. İşte doğal yollardan kirpik uzatma yöntemleri...

HİNT YAPI İLE KİRPİK UZATMA YÖNTEMİ

- 1 yemek kaşığı Hint yağı

- 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

- Yarım çay kaşığı e vitamini

Hint yağı, Hindistan cevizi yağı ve e vitaminini bir kaba aktarın. Yağları kaşık yardımıyla karıştırın. Yüzünüzü yıkayıp, ilk olarak kirpiklerdeki tüm makyajın çıkmasını sağlayın. Daha sonra bu karışımı boş bir maskara şişesinin içerisine ekleyin. Maskara fırçasıyla rimel sürermiş gibi bu karışımı kirpiklerinize uygulayın. Bu kürü haftada 3 kere gece yatmadan önce uygulayabilirsiniz.

VAZELİN İLE KİRPİK UZATMA YÖNTEMİ

Vazelin sayesinde birkaç hafta içerisinde daha uzun kirpiklere sahip olabilirsiniz.

Parmağınızı ya da boş bir rimel fırçasını vazelinin içerisine batırın. Daha sonra vazelini kirpiklerinize eşit olarak uygulayın. Ağır yapıda olduğu için kirpiklerinize fazla vazelin sürmemeye özen gösterin. Çünkü fazla ürün kirpiklerinizin kırılmasına yol açabilir. Her gece yüzünü yıkadıktan ve makyajınızı sildikten sonra sonra kirpiklerinize vazelin kürü uygulayabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI İLE KİRPİK UZATMA YÖNTEMİ

Doğal zeytinyağı vitamin ve diğer antioksidanlar açısından zengindir. Bu nedenle kirpikleri uzatmada güçlü bir yardımcıdır.

Zeytinyağı kürünü uygulamadan önce yüzünüzü temizleyip makyajdan arındırın. Temiz bir maskara fırçasını zeytinyağına batırın. Kirpiklerinizi zeytinyağlı maskara fırçasıyla tarayın. Haftada 5 gün bu kürü uygulayabilirsiniz.

DOZUNDA GÖZ MAKYAJI NASIL YAPILMALIDIR?

İLKBAHAR VE YAZ AYLARININ YÜKSELEN MODASI! ÜNLÜLER DE VAZGEÇEMİYOR

DÜŞÜK GÖZ KAPAKLILAR İÇİN 10 MAKYAJ HİLESİ!