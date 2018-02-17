Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, doğalgazdan elektrik üretimi ve abone sayısındaki artış nedeniyle Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ve ithalatı ilk kez 50 milyar metreküpün üzerine çıktı.
Geçen yıl Türkiye'nin doğalgaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 16,29 artışla 53 milyar 484 milyon metreküpe yükseldi. Bu dönemde tüketimdeki yükseliş nedeniyle Türkiye'nin toplam doğalgaz ithalatı da yüzde 19,20 artarak 55 milyar 250 milyon metreküp oldu.
Avrupa'nın tüm su alanlarında yaşanan kuraklık Türkiye'deki hidroelektrik üretimini de etkiledi, söz konusu azalıştan kaynaklanan enerji açığı doğalgaz kombine çevrim santrallerinden karşılandı.
Geçen yıl, Türkiye'de elektrik üretimi amaçlı doğalgaz tüketimi, bir önceki yıla göre yüzde 24'lük artışla 19 milyar 857 milyon metreküpe ulaştı. Böylece, geçen yıl elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın toplam doğalgaz tüketimindeki payı da yüzde 35,5'ten yüzde 37,1'e çıktı.
Aynı dönemde, Türkiye'deki doğalgaz abone sayısı ise 1 milyon 114 binlik artışla 13 milyon 610 bine yükseldi.
RUSYA'NIN PAYI AZALDI
Bu arada, Rusya'dan geçen yıl gerçekleştirilen doğalgaz ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 16,7 yükselişle 28 milyar 636 milyon metreküpe yükseldi. Toplam ithalattaki genel artışın etkisiyle, Rusya'nın Türkiye'nin ithalatında 2016'da yüzde 52,93 olan ağırlığı, 2017'de yüzde 51,82'ye geriledi.
Geçen yıl, en çok doğalgaz ithal edilen ülkeler sıralamasında Rusya'yı, 9 milyar 250 milyon metreküple İran ve 6 milyar 543 milyon metreküple Azerbaycan izledi.
Aralık 2017 sonu itibarıyla Türkiye'nin doğalgaz stoku da 2 milyar 948 milyon metreküpe ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu miktar 1 milyar 700 milyon metreküp seviyesindeydi.
Türkiye en son 2014 yılında 48 milyar 717 milyon metreküple en yüksek doğalgaz tüketimi seviyesine, 49 milyar 262 milyon metreküple de en yüksek ithalat seviyesine ulaşmıştı.
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