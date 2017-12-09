Havalar soğudukça vatandaşın en büyük korkusu gelecek yüksek doğalgaz faturası haline geldi. Fakat evinizi hem sıcak tutup hem de doğalgaz faturanızda tasarrufa gitmeniz mümkün. Siz de aşağıdaki önerilerimize uyarak doğalgaz faturanızda yüzde 25'ten fazla tasaruf sağlayabilirsiniz.
DIŞ CEPHE YALITIMI
Dış cephe yalıtımı yapılmadıkça doğalgazdan tasarruf etmek çok zordur. Genelde, tüm binaya uygulanması gerektiğinden, 1 daireye yapılamamaktadır. Bu nedenle, apartman sakinlerinin tamamının kararı ile uygulanmalıdır. Bir bilgi vermek gerekirse, mantolama ve yalıtım yaptıran binalarda doğalgaz faturaları yarı yarıya düşmektedir.Üstelik, yaz aylarında bunaltıcı sıcaklar, hissedilmemektedir. Bu nedenle, apartman olarak anlaşıp yalıtım ve mantolama yapılmalıdır.
TERMOSTATİK VANA TASARRUFLU ISINMA SAĞLIYOR
Oda termostatı ve termostatik vanalarla evlerin ideal sıcaklıkta tutulabilir. Cihaz ideal sıcaklığa ulaştığında kapanır ve ekstra bir ısınmanın önüne geçilir.
KOMBİNİZİ TAMAMEN KAPATMAYIN
Bütün elektronik aletlerde olduğu gibi ilk çalıştırmada kombiler fazla enerji ve doğalgaz çekerler. Pek çok ev sahibi, evi ısınınca kombisini kapatır ve soğumaya başlayınca tekrar açar. Böylece tasarruf yaptığını zannederken, faturasını daha fazla kabartır. Bir ısı ayarlayıcı timer kullanmak çok daha faydalıdır. Isının yeterince sıcak olduğunda düşük derecelere inmek, düşük olduğunda yükseltmek en doğru uygulamadır. Ayrıca, kombinizin senelik bakımını yaptırmak da ısı tasarrufu sağlayacaktır.
ISI YALITIM LEVHALARI
Isı kayıplarının en fazla olduğu noktalar radyatör arkaları. Yapı marketlerden kolaylıkla temin edinilecek bu ısı yalıtım levhalarını radyatör arkalarına yerleştirerek önemli miktarda ısı kaybını kaybını önlemiş ve doğalgazda tasarruf sağlamış olursunuz.
PERDELER RADYATÖRDE BİTMELİ
Perdelerin radyatör üzerinde sonlandırılması gerek. Zemine kadar inip, radyatörün önünü kapatmamasına dikkat edilmeli.
RADYATÖR İLE KOLTUK MESAFESİNE DİKKAT
Radyatör ile koltuk arasında 20-25 santim açıklığın olması lazım ki sağlıklı bir ısınma gerçekleşebilsin.
HER ODADA FARKLI ISI
Çocuk odalarını farklı sıcaklıkta yatak odalarını farklı sıcaklıkta tutabilirsiniz. Bunu ayarlabilmenin en sağlıklı yöntemi termostatik vanalar.
HAVALANDIRMA MENFEZİ ÖNEMLİ
Hem verimli hem güvenli kullanım için havalandırma menfezleri son derece önemli. Kullanıcılar toz, soğuk, rüzgardan dolayı bunu kapatıyorlar. Bu da son derece tehlikeli. Uzmanlara göre, güvenli kullanım için kombilere gaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında müdahale edilmemeli, yer değişikliği yapılmamalı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.