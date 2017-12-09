Havalar soğudukça vatandaşın en büyük korkusu gelecek yüksek doğalgaz faturası haline geldi. Fakat evinizi hem sıcak tutup hem de doğalgaz faturanızda tasarrufa gitmeniz mümkün. Siz de aşağıdaki önerilerimize uyarak doğalgaz faturanızda yüzde 25'ten fazla tasaruf sağlayabilirsiniz.

DIŞ CEPHE YALITIMI

Dış cephe yalıtımı yapılmadıkça doğalgazdan tasarruf etmek çok zordur. Genelde, tüm binaya uygulanması gerektiğinden, 1 daireye yapılamamaktadır. Bu nedenle, apartman sakinlerinin tamamının kararı ile uygulanmalıdır. Bir bilgi vermek gerekirse, mantolama ve yalıtım yaptıran binalarda doğalgaz faturaları yarı yarıya düşmektedir.Üstelik, yaz aylarında bunaltıcı sıcaklar, hissedilmemektedir. Bu nedenle, apartman olarak anlaşıp yalıtım ve mantolama yapılmalıdır.

TERMOSTATİK VANA TASARRUFLU ISINMA SAĞLIYOR

Oda termostatı ve termostatik vanalarla evlerin ideal sıcaklıkta tutulabilir. Cihaz ideal sıcaklığa ulaştığında kapanır ve ekstra bir ısınmanın önüne geçilir.

KOMBİNİZİ TAMAMEN KAPATMAYIN

Bütün elektronik aletlerde olduğu gibi ilk çalıştırmada kombiler fazla enerji ve doğalgaz çekerler. Pek çok ev sahibi, evi ısınınca kombisini kapatır ve soğumaya başlayınca tekrar açar. Böylece tasarruf yaptığını zannederken, faturasını daha fazla kabartır. Bir ısı ayarlayıcı timer kullanmak çok daha faydalıdır. Isının yeterince sıcak olduğunda düşük derecelere inmek, düşük olduğunda yükseltmek en doğru uygulamadır. Ayrıca, kombinizin senelik bakımını yaptırmak da ısı tasarrufu sağlayacaktır.

ISI YALITIM LEVHALARI

Isı kayıplarının en fazla olduğu noktalar radyatör arkaları. Yapı marketlerden kolaylıkla temin edinilecek bu ısı yalıtım levhalarını radyatör arkalarına yerleştirerek önemli miktarda ısı kaybını kaybını önlemiş ve doğalgazda tasarruf sağlamış olursunuz.

PERDELER RADYATÖRDE BİTMELİ

Perdelerin radyatör üzerinde sonlandırılması gerek. Zemine kadar inip, radyatörün önünü kapatmamasına dikkat edilmeli.

RADYATÖR İLE KOLTUK MESAFESİNE DİKKAT

Radyatör ile koltuk arasında 20-25 santim açıklığın olması lazım ki sağlıklı bir ısınma gerçekleşebilsin.

HER ODADA FARKLI ISI

Çocuk odalarını farklı sıcaklıkta yatak odalarını farklı sıcaklıkta tutabilirsiniz. Bunu ayarlabilmenin en sağlıklı yöntemi termostatik vanalar.

HAVALANDIRMA MENFEZİ ÖNEMLİ

Hem verimli hem güvenli kullanım için havalandırma menfezleri son derece önemli. Kullanıcılar toz, soğuk, rüzgardan dolayı bunu kapatıyorlar. Bu da son derece tehlikeli. Uzmanlara göre, güvenli kullanım için kombilere gaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında müdahale edilmemeli, yer değişikliği yapılmamalı.

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