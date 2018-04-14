Şirketlerini kârlı çarpanlarla satmayı başaran grubun bankacılık, sigortacılık ve medyadaki satışlarının ardından bünyesinde e-ticaret, akaryakıt dağıtım başta olmak üzere enerji ve otomobil pazarlama iştirakleri kaldı.
Medya şirketlerini yaklaşık 1 milyar dolara Demirören Grubu’na satan Doğan Grubu dün de perakende şirketi D&R’ın 440 milyon liraya (105 milyon dolar) Sabah ve ATV’nin sahibi olan Turkuvaz Grubu’na satışı için ön protokol imzaladı.
Hürriyet ve Kanal D’yi bünyesinde bulunduran medya iştiraklerini FAVÖK’ünün (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) 37 katına elinden çıkaran Doğan, D&R’da da kârlı bir satışa imza attı. D&R için biçilen değer de şirketin 26 milyon liralık FAVÖK rakamının yaklaşık 17 katı. 803 milyon lira konsolide gelir elde eden D&R’ın 169 mağazası bulunuyor. 65 bin metrekare satış alanı olan D&R’ın vergi öncesi kârı ise 2016’da sadece 3.2 milyon lira düzeyindeydi. Şirket bu kârı 1 yılda yüzde 404 artırarak 2017’de 16.2 milyon liraya yükseltmişti.
Doğan Holding’in son 13 yıldaki en büyük tutarlı satışları Petrol Ofisi ve Dışbank oldu. 2005’te defter değerinin 2 katına 1.3 milyar dolara Dışbank’ı satan Doğan, 4 yıl arayla iki parça halinde de Petrol Ofisi’ni yabancılara sattı. POAŞ’ta hâkimiyet hissesini toplamda 2.4 milyar dolara elinden çıkaran grubun milyar dolarlar mertebesindeki son satışı da medya varlıkları paketi oldu. Doğan 6 Nisan itibarıyla medya iştiraklerini 916 milyon dolara devretti.
Tarih Varlık Satış değeri
13.04.2005 Dışbank 1.3 milyar dolar
13.03.2006 POAŞ (% 34) 1 milyar dolar
20.03.2007 Ray Sigorta 100.1 milyon dolar
22.10.2010 POAŞ (% 54) 1.4 milyar dolar
18.10.2011 Star TV 327 milyon dolar
21.04.2011 Milliyet ve Vatan 74 milyon dolar
06.04.2018 Doğan Gazetecilik 132 milyon dolar
06.04.2018 Hürriyet Gazetecilik 155 milyon dolar
06.04.2018 Doğan TV 599,6 milyon dolar
06.04.2018 Doğan Haber Ajansı 5 milyon dolar
06.04.2018 Doğan Dağıtım 7 milyon dolar
06.04.2018 Doğan İnternet Yayın 12.7 milyon dolar
06.04.2018 Doğan Media GmbH 4 milyon dolar
06.04.2018 Mozaik İletişim 532 bin dolar
18.04.2018 D&R Kitap 105 milyon dolar
Toplam 5.2 milyar dolar
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