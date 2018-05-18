Doğan Babacan için saygı duruşu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk hakemimiz, eski MHK başkanlarından Doğan Babacan'ın vefatı nedeniyle 18 ve 19 Mayıs'ta oynanacak Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig play-off ve TFF 2. Lig play-off maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. İsteyen kulüpler de siyah kol bandı takarak sahaya çıkabilecek." ifadeleri yer aldı.

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