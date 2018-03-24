Doğan Holding hisseleri neden yüzde 70 arttı?

- AFP

Doğan Holding'in bünyesinde yer alan medya kuruluşlarının Demirören Holding'e satışıyla ilgili görüşmelerin yürütüldüğünü açıklaması, Türkiye'de medya sektöründe büyük bir değişime işaret ediyor.

Demirören Holding, satışın gerçekleşmesi takdirinde Türkiye'nin en büyük medya grubu olacak.

Piyasalar ise Doğan Medya Grbu'nun satış haberini olumlu karşıladı, Doğan Holding hisseleri yüzde 70 arttı.

Böylece Doğan Holding'in piyasa değeri 3,2 milyar Türk Lirası'na yükseldi.

- BBC

'Holding'e muazzam faydası olur'

Doğan Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada; dağıtım, satış ve matbaacılık alanında faaliyet gösteren Yaysat, Posta ve Fanatik gazeteleri, Doğan Haber Ajansı, Kanal D, CNN Türk, Hürriyet ve D Smart'ın, 1,1 milyar dolar işletme değeri ve ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden Demirören Holding'e tamamen satışı konusunda görüşmeler yapıldığını aktardı.

Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan ise yaptığı açıklamada Perşembe sabahı ön protokolün imzalandığını duyurdu.

Marmara Capital Portföy Yönetimi Fon Yöneticisi Haydar Acun, satışın Doğan Holding'e 'muazzam bir faydası' olacağını açıklıyor:

"Bir kere yıllardır zarar ettikleri televizyon işinden kurtulmuş olurlar. İkincisi, içeri girecek nakit, borçluluklarını azaltacağı gibi fazlasıyla yeni yatırım ve satın alma yapmalarını sağlayabilir. Bu ortamda uygun fiyata bir sürü satılık varlık, iş ve şirket var."

Acun, holding hisselerinin yükselmesini ise şirketin piyasa değerinden daha yüksek miktarda naktin içeri girecek olmasına bağlıyor:

"En basit rakamla bu haber öncesi holdingin piyasa değeri neyse ona gelecek nakti ekleyip yeni şirket değerinin buna yakın olması beklenebilir."

2017'de Doğan Holding bünyesinde faaliyet gösteren gazetelerin toplam günlük ortalama net satışı

Hürriyet 316 bin (2016: 338 bin)

Posta 259 bin (2016: 301 bin)

Fanatik 100 bin

Hürriyet Daily News 5 bin

Kaynak: Doğan Holding 1 Ocak - 31 Aralık Ara Dönem Faaliyet Raporu

Faaliyet kârının dörtte biri medya grubundan

Oyak Yatırım'dan analist Umut Öztürk ise 2017 yılında Dogan Grubu'nun toplam satışlarının yüzde 22'sini, faaliyet kârının da yüzde 21'inin Doğan Medya Grubu'ndan geldiğini söylüyor.

Umut Öztürk, bu satıştan Doğan Holding'e ciddi bir para girişi olacağını söyleyerek, "Şirket bu parayı yeni sektörlerde veya var olan işlerinde büyüme için değerlendirebilir. Ayrıca yüksek temettü dağıtma kararı da alabilir" diyor.

- AFP

Öztürk de aynı şekilde hisselerdeki yükselişi, Doğan Holding'e piyasa değerinin üzerinde nakit girişinin sağlanacak olmasına bağlıyor:

"Satışın yüksek bir fiyattan yapılması hisselerde yükseliş getirdi. Sadece medya grubu için ödenen değer 3,5 milyar Türk Lirası değerinde iken Doğan Holding'in toplam piyasa değeri bu rakamın altındadır."

'Rekabet Kurumu sorun olmaz'

Anlaşmayla ilgili olarak en çok dile getirilen itirazların başında ise medya sektöründe tekelleşmenin yaşanacağı endişeleri geliyor.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, konuyla ilgili olarak, "Rekabet Kurumu'nun doğru ve tarafsız karar vermesi durumunda bu satışa izin vermemesi gerekir. Bu satıştan endişeliyiz" demişti.

Rekabet Kurumu nedir?

Rekabet Kurumu, 4054 Sayılı Kanun'un 20'nci maddesine göre mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile bu Kanunun uygulanmasını gözetmek ve Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

Bu çerçevede Rekabet Kurumu'nun esas görevi Kanun'da kendisine verilen yetkileri kullanarak mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetçi sürecin tehdit edilmesini engellemektedir.

Oyak Yatırım'dan analist Umut Öztürk'e göre Rekabet Kurumu açısından satış bir sıkıntı yaratmayacak.

Marmara Capital'den Acun da şirketlerin daha önceden onay aldığını düşünüyor, o yüzden Rekabet Kurumu açısından bir sıkıntı olmayacağını görüşünde:

Acun, satış sürecinin ise 3-6 ayda tamamlanacağını öngörüyor:

"Rekabet Kurumu'ndan sonra tahmin ediyorum olağanüstü genel kurullar yapılıp satış onaylanır, daha sonra para ve yönetim el değiştirir. Sanırım en iyi ihtimalle 3-6 aylık bir süreç."

4 soruda Demirören Holding

FT: Doğan Grubu'nun satılması, Türkiye medyasına büyük bir darbe

Doğan Medya Grubu Demirören Grubu'na satıldı

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