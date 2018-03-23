Doğan'ın Alman ortağı çekiliyor

Doğan Holding'in yazılı ve görsel medyadaki bağlı ortaklıklarının önemli bir kısmındaki paylarının satışı ve devri için, Demirören Holding ile görüşmelere başladığını açıklamasının ardından Axel Springer'in de uzun süredir planladığı bu karar teyit edilmiş oldu.

Doğan Holding'e ilk olarak 2007 yılında yatırım yapan Axel Springer, daha sonra hisesini kademeli olarak yüzde 7'ye düşürmüştü.

Bir şirket sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bir süredir tamamen çıkma niyetimiz vardı; bu konuda gerekli anlaşmaları yaptık" dedi.