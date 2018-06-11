Doğanın yeniden ele geçirdiği 'hayalet köy'

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki Shengshan adasındaki bulunan Houtouwan köyü, terk edildikten sonra bitki örtüsünün köyün yapılarını üstünü yavaş yavaş kaplamasıyla masalsı bir görünüme kavuştu.

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Agence France-Presse (AFP) fotoğrafçısı Johannes Eisele Houtouwan'a giderek havadan bu inanılmaz fotoğrafları çekti.

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- AFP

Küçük ada bir zamanlar 2 bin balıkçı ve ailesini barındırıyordu. Köyde yaklaşık 500 ev vardı.

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- AFP

Ancak ada anakaradan çok uzakta bulunduğu için eğitim ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması çok zordu.

Ada sakinleri 1990'ların başlarında, 'daha iyi bir hayat' arayışıyla adayı terk etmeye başladı.

- AFP

1994'te neredeyse herkes köyü terk etmişti. Bugün köyde sadece birkaç kişi yaşıyor.

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Ancak yıllar geçtikçe bitki örtüsü köydeki evlerin üstünü örtmeye başladı.

Köy şu an popüler bir turistik durak.

- AFP

- AFP

- AFP

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