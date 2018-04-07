Doğanın yeşile doyduğu yer olarak adlandırılan Küre Dağları, ilkbaharda sunduğu yeşilin binbir tonuyla ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor.

AA'nın haberine göre Kastamonu ile Bartın arasında kalan Küre Dağları Milli Parkı, yaklaşık 37 bin hektar alanıyla ziyaretçilerine ilkbaharda seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Şelaleleri, akarsuları, kanyonu ve vadisiyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunan Küre Dağları, ağaçları, yemyeşil yaylalarıyla doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Milli park, yamaçlarda yer alan ormanlar, geniş orman içi çayırlar, tarla ve bahçelerden oluşan kırsal doku ve bununla bütünleşen yerleşim alanları, dünyanın ender coğrafyalarında rastlanan biyolojik çeşitliliğiyle görsel şölen sunuyor.

Endemik bitkileri, yaban hayatı ve otantik değerleriyle Küre Dağları Milli Parkı, doğa yürüyüşü, foto safari, av ve yaban hayatı gibi aktivitelere de imkan sağlıyor.

Dört mevsim ayrı güzellik sunan, kışın karla ilkbaharda da çiçeklerle kaplı milli park, sonbaharda ise yeşil, sarı ve kırmızının tonlarının iç içe geçmesiyle adeta tablo gibi bir ortama dönüşüyor. Kanyonlarıyla da ünlü olan Küre Dağları, ilkbaharda ise sis ve bulutların arasında boy gösteriyor.

"KÜRE DAĞLARI DOĞANIN TÜM RENKLERİNİ GÖREBİLECEĞİNİZ BİR ALAN"

Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği (KASTOD) Başkanı Serkan Mütevelli, yaptığı açıklamada, Küre Dağları'nın çok özel bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Herkesin bölgeyi görmesi gerektiğine işaret eden Mütevelli, "Küre Dağları gerçekten görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Bahar aylarında yeşilin, sonbaharda da sarının tüm tonlarını bulabileceğiniz bir yer. Küre Dağları, aslında doğanın tüm renklerini görebileceğiniz alan." dedi.

Bölgenin zorlu bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkati çeken Mütevelli, "Zor olan şeyler güzel oluyor. Burası da güzel bir coğrafya. Barındırdığı vahşi yaşamı, habitatı, bitki örtüsü ile yakından görülmeye değer bir yer. Türkiye'nin ilk ve tek Pan Parks (Protected Area Network Parks-Korunan Parklar Ağı) unvanını alan Küre Dağları, aslında bir açık hava müzesi gibi. Doğal yaşamın hiç el değmeden korunduğu bir turizm ögesi." ifadelerini kullandı.

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