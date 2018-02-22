Show TV'de yayınlanan Zahide Yetiş'le programına konuk olan Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, neredeyse herkesin evinde olan soğanın dilimlenmesiyle nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızı açıkladı.

Edinilen bilgiye göre; doğranmış soğan kapaklı kaplarda ya da kilitli poşetlerin içinde buzdolabında da saklansa, bakteri ile kokuları mıknatıs gibi çekerek kendi içine hapsediyor.

Dilimlenmiş şekilde bir gece dahi beklemiş soğan, safra salgılarını, mide asidini artırır ve gıda zehirlenmesine yol açabilir.

Bu bilginin üzerine Dr. Dizdar, "Eğer soğanın tamamını tüketemiyorsanız yarısını saklayayım yarın kullanırım demek olmaz. Salataya doğrayın, yeyin. Ama buzdolabında sakladığınız zaman ciddi şekilde zehirliyor. Ama bu durum yemeğe doğradığınız o an için geçerli değil" açıklamasında bulunarak, yarım kalan soğanı asla tüketmemek gerektiğine dikkat çekti.

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