Doğtaş Kelebek Mobilya, Karadağ'da bir ortaklık imzalamaya hazırlanıyor.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, şirketin mevcut sandalye tedariğinde sürdürebilirliği ve yüksek üretim kalitesini desteklemek, orta vadede Avrupa Birliği pazarlarına açılmak amacıyla Sancaklı Mobilya'nın Karadağ'daki kereste ve papel üretimi yapan şirketine yüzde 51 ortaklık görüşmelere başlandığı belirtildi.

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