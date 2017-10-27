Doğtaş Kelebek’e yoğun yabancı ilgisi

Doğtaş Kelebek geçen hafta sermayesinin yüzde 42,11’ine tekabül eden paylarını BİST Toptan Alış-Satış pazarında satışa sundu. Doğtaş Kelebek pay satışına yabancı kurumsal yatırımcılardan yoğun talep geldi.
Pay satışı ile ilgili değerlendirmede bulunan Doğtaş Kelebek CEO’su Ersin Serbes, talebin yüzde 89’unun yabancı yatırımcılardan gelmiş olmasını Türkiye’nin, mobilya sektörünün ve şirketin potansiyeline olan inancı göstermesi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Uzun vadeli kurumsal yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Serbes, “Goldman Sachs gibi dünyanın önde gelen yatırımcılarının ülkemize ve şirketimize yatırım yapması bizlere gurur verdi. Şirketimize, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
“Turkven ortaklığı ile ciddi bir atılım gerçekleştirdik”
Turkven’in 2012 yılında ortak olması sonrasında Doğtaş’ta ciddi bir atılım gerçekleştiğine dikkat çeken Serbes, “Önce Kelebek’i bünyemize kattık. Kurumsal bir yönetim tarzı ile profesyonel yöneticilerin yetki ve etkisi arttı. 2 bağımsız üyenin de katılımıyla etkin bir şekilde çalışan örnek bir yönetim kurulu oluşturuldu. Ciromuzu üçe katladık. Karlılığımız da aynı oranda arttı. Mağaza sayımızı ise ikiye katlamayı başardık; sektörümüzün en büyük ikinci oyuncusu olarak yerimizi daha da güçlendirdik. Fabrika ve sistem yatırımı yaptık. Ekip olarak kenetlendik ve güzel işler yapıyoruz” diye konuştu.
Yatırıma devam ettiklerinin altını çizen Serbes, “Bizler şirketimize ve markalarımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde şirketimizdeki kurumsal yönetim anlayışını geliştirerek sürdüreceğiz. Oluşturduğumuz güçlü yönetim ekibimizle hızlanan büyüme tempomuzun aynı şekilde devam edeceğini söyleyebilirim. Yatırımcılarımızın bize olan güvenlerini boşa çıkarmamak için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.
Pay satışı sonrasında Doğan Ailesi’nin hissesinde bir değişiklik olmadığı bilgisini veren Serbes, “Turkven’in danışmanlığını yaptığı fonların halen de bir miktar hisseleri var ve Yönetim Kurulu’nda devam ediyorlar” diye sürdürdü.
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