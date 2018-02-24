Kıbrıs’ta Rum Kesimi adına Türkiye’nin Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak kabul ettiği alanda arama yapmak için gönderilen İtalyan ENI şirketine ait ‘Saipem 12000’ adlı yüzen petrol platformu ile onu engelleyen Türk savaş gemisinin çarpışmanın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.
DHA’nın haberine göre, 'Saipem 12000' adlı gemi Akdeniz’deki 3’üncü bölge olarak bilinen alana hareket edince Türk savaş gemileri de yola çıktı. Araştırma gemisi bölgeye yaklaştığında, karşısında Türk savaş gemilerini buldu. Gemi yoluna devam etmek isteyince Türk savaş gemilerinden biri, rotasını ‘Saipem 12000’e doğru çevirdi.
Bunun üzerine paniğe kapılan İtalyan gemisinin kaptanı, Türk savaş gemisi ile telsiz bağlantısı kurdu. Saipem’in kaptanı,
Türk kaptana, "Önümüzden çekilin yoksa birlikte batacağız" diye çağrı yaptı. Türk savaş gemisinin kaptanı ise "Hızımızı
ve rotamızı kontrol edemiyorum" karşılığını verdi.
Bunun üzerine ‘Saipem 12000’in kaptanı, "Hızınızı ve motorunuzu kontrol ediyorsunuz. Ben bunu açık gözle görebiliyorum" diye konuştu. Ancak Türk savaş gemisi rotasını değiştirmedi. Bu hamle karşısında araştırma gemisinin kaptanı, "Tamam,
rotamı değiştiriyorum" diyerek gemiyi bölgeden uzaklaştırdı.
TAM YOL TORNİSTAN
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Akdeniz’de tek taraflı doğalgaz arama çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren İtalyan enerji şirketi ENI’ye ait sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarından ayrıldığı bildirildi. GKRY Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Rum RIK Radyosu’na, sondaj gemisinin arama yapacağı bölgeye Türk donanmasının engellemesi sebebiyle ulaşamadığını ve demirlediği noktadan Limasol Limanı’na doğru hareket ettiğini açıkladı. Hristodulidis, “Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti enerji planlarını iptal etmeyecek” diye konuştu. Rum basınına göre, sondaj gemisi Limasol Limanı’nda 2-4 gün arasında demirleyerek, yeni bir arama yapmak üzere Fas’a doğru hareket edecek.
TUSK: GKRY VE YUNANİSTAN'LA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirvede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın kendisine Türkiye ile yaşanan gerginliklere ilişkin bilgi verdiğini belirterek, “AB liderleri adına GKRY ve Yunanistan ile dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek istiyorum. Türkiye’ye ise bu adımlarına hızla bir son vermesi çağrısında bulunuyorum. Türkiye’nin bu adımı ‘iyi komşuluk’ ve AB üyeleri ile ilişkileri normalleştirmesi sürecine aykırıdır. Türkiye ile işbirliği yapmaya hazırız ancak marttaki AB zirvesinde Türkiye ile 26 Mart’ta Varna toplantısının gerçekleştirilmesine yönelik koşulların uygun olup olmadığını değerlendireceğiz” dedi.
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