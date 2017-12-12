Sibirya soğuklarının yaşandığı Doğu Anadolu buz kesti. Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altına girdi, dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi.

İHA'nın haberine göre, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Yavuzlar köyü, sıfırın atlında 26.3 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da gece saatlerinde 25 gündüz ise 8 dereceyi gösterdi. Erzurum kent merkezinde zaman zaman kar yağışı etkili olurken, bazı araçların akaryakıt depoları dondu. Diğer taraftan kırağıyla birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

Meteoroloji uzmanları, Sibirya soğuklarının gelecek günlerde de devam edeceğini bildirdi. Uzmanlar, bölge genelinde sabahın ilk saatlerinde ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis beklendiğini belirtti. Meteoroloji, buzlanma ve don ile görüş mesafesinde azalmanın ulaşımda aksamalara neden olacağını belirterek, yetkilileri ve vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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