Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyredecek.

Havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da hafif şiddette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzey batıdan hafif kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede, en düşük hava sıcaklığı, Erzurum'da 0, Iğdır ve Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars, Ağrı ve Ardahan'da 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı da Iğdır'da 23, Erzincan'da 22, Ağrı'da 18, Kars 17, Erzurum 16 ve Ardahan'da 14 derece olacak.

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