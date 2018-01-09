Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 25.8 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.



Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.



Dondurucu soğukla birlikte, sis ve buzlanma halkı zor durumda bıraktı. Çok sayıda kişi dondurucu soğuk nedeniyle araçlarının üzerlerini battaniyelerle kapadı. Sabah işe gitmek isteyenler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Kirpik ve saçları dahi donduran soğuklar nedeniyle bölge sakinleri yürümede bile zorluk çekti.



ARDAHAN'IN GÖLE İLÇESİ EKSİ 25,8 DERECEYİ GÖRDÜ



Ardahan'ın Göle ilçesi, dün gece sıfırın altında 25.8 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Hava sıcaklığı yine sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Tekman ilçesinde 23.8, Erzurum Havalimanında 21.3, Ağrı Eleşkirt'te 19.6, Ardahan'da 18.1, Kars'ta 13.9, Erzincan'da 6.6, Muş'ta 4.9, Iğdır'da 4.2 derece oldu. Erzurum'da bu sabah saatlerinde ise termometreler eksi 13 dereceyi gösterdi. Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

AA'nın haberine göre, Ardahan merkezde aşırı soğuk nedeniyle araçlarını ısıtmakta zorlanan bazı dolmuşçular, minibüs içinde piknik tüpü yaktı. Kent içinde yolcu taşıyan dolmuş şoförleri, dondurucu soğukta aracın ısıtma sistemi yetersiz kalınca farklı bir çözüm yolu buldu. Sürekli araç içinde oldukları için soğuktan etkilenen bazı şoförler, piknik tüpü yakarak ısınmaya çalıştı. Dolmuş şoförü Şener Demirci, soğuk havada görev yapmakta zorlandıklarını belirterek, "Eksi 20'leri gördük. Çok zorlanıyoruz. İçeride kalorifer sistemi artık yetmiyor. Bu nedenle ayrıca tüp yakıyorum. Yolcular indi-bindi yaptığı için çok etkilenmiyor ama biz sürekli içeride olduğumuz için olumsuz etkileniyoruz. Bu nedenle böyle bir çözüm bulduk." dedi.





METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI!



Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, haftasonu kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, halkın ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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