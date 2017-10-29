Doğu Avrupa 'Herwart' fırtınasının etkisinde: 3 ölü!

Doğu Avrupa'yı etkisi altına alan fırtınadan dolayı Polonya ve Çekya'da 3 kişi hayatını kaybederken, Almanya’da da tren seferleri durduruldu, birçok kentte ağaçlar devrildi, Hamburg’da bazı caddeler ve kapalı otoparklar sular altında kaldı.



Çekya basınında yer alan haberlerde, Trebic ve Jicin kentlerinde devrilen ağaçların altında kalan 1'i kadın, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ayrıca ülkede birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandığı ve 100 binlerce evin elektriksiz kaldığı aktarıldı.



Polonya’da da şiddetli yağış nedeniyle evlerin bodrum katlarının sular altında kaldığı, ağaçların devrilmesi sonucu birçok caddenin ulaşıma kapandığı ifade edildi.



Szcezecin ketinde ise devrilen bir ağaca otomobiliyle çarpan bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Almanya’da, demiryolları şirketi Detusche Bahn’dan yapılan açıklamada, fırtına sebebiyle birçok tren seferinin yapılamadığı belirtilerek, Bremen, Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg, Hamburg, Kiel, Berlin, Dresden ve Leipzig’e trenle ulaşım sağlanamadığı vurgulandı.



Öte yandan Hamburg kentinde Elbe Nehri'nin taşması sonucu Fischmarkt Meydanı'nı ve kapalı otoparkları su bastığı kaydedildi.



Almanya’nın başkenti Berlin’de de hızı saatte 120 kilometreye ulaşan Herwart fırtınasının bir evin çatısını uçurduğu, kentte 2 inşaat iskelesinin çöktüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı.

Bavyera’da da ağaçların devrilme tehlikesi nedeniyle A8 otoyolunun Neukirchen ve Siegsdorf arasındaki 8 kilometrelik bölümünün her iki yönde de kapatıldığı belirtildi.



Südwestrunfunk’un (SWR) haberinde, ABD’nin Huston kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine sefer yapan Lufthansa’ya ait A380 tipi uçağın fırtına sebebiyle Stuttgart’a indiği ifade edildi.



Almanya’nın diğer eyaletlerinde de ağaçların devrilmesi sonucu caddelerin trafiğe kapandığı, evlerin ve otomobillerin zarar gördüğü bildirildi.

almanya

Polonya