Doğu Avrupa 'Herwart' fırtınasının etkisinde: 3 ölü!

Doğu Avrupa'yı etkisi altına alan fırtınadan dolayı Polonya ve Çekya'da 3 kişi hayatını kaybederken, Almanya’da da tren seferleri durduruldu, birçok kentte ağaçlar devrildi, Hamburg’da bazı caddeler ve kapalı otoparklar sular altında kaldı.
Çekya basınında yer alan haberlerde, Trebic ve Jicin kentlerinde devrilen ağaçların altında kalan 1'i kadın, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ayrıca ülkede birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandığı ve 100 binlerce evin elektriksiz kaldığı aktarıldı.
Polonya’da da şiddetli yağış nedeniyle evlerin bodrum katlarının sular altında kaldığı, ağaçların devrilmesi sonucu birçok caddenin ulaşıma kapandığı ifade edildi.
Szcezecin ketinde ise devrilen bir ağaca otomobiliyle çarpan bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Almanya’da, demiryolları şirketi Detusche Bahn’dan yapılan açıklamada, fırtına sebebiyle birçok tren seferinin yapılamadığı belirtilerek, Bremen, Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg, Hamburg, Kiel, Berlin, Dresden ve Leipzig’e trenle ulaşım sağlanamadığı vurgulandı.
Öte yandan Hamburg kentinde Elbe Nehri'nin taşması sonucu Fischmarkt Meydanı'nı ve kapalı otoparkları su bastığı kaydedildi.
Almanya’nın başkenti Berlin’de de hızı saatte 120 kilometreye ulaşan Herwart fırtınasının bir evin çatısını uçurduğu, kentte 2 inşaat iskelesinin çöktüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı.
Bavyera’da da ağaçların devrilme tehlikesi nedeniyle A8 otoyolunun Neukirchen ve Siegsdorf arasındaki 8 kilometrelik bölümünün her iki yönde de kapatıldığı belirtildi.
Südwestrunfunk’un (SWR) haberinde, ABD’nin Huston kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine sefer yapan Lufthansa’ya ait A380 tipi uçağın fırtına sebebiyle Stuttgart’a indiği ifade edildi.
Almanya’nın diğer eyaletlerinde de ağaçların devrilmesi sonucu caddelerin trafiğe kapandığı, evlerin ve otomobillerin zarar gördüğü bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.