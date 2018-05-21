Demet Akalın, filmin başrol oyuncularından Doğu Demirkol'un, Hazar Ergüçlü'nün önüne çıkıp elbisesini kapatmasına sinirlendi. Demirkol'un üstüne çarpı işareti koyup "Kimsin ya kızı kapamışsın! Cidden tanımıyorum. Kim bu? Yönetmeni de kapatmış'' diye yazdı.

Takipçileri ise, "Afişe bak, o başrol oyuncusu" diye yazdılar.



Demet Akalın tepkinin büyümesi üzerine cevap verdi: "Saygı, hanımların önüne atlamamakla başlar! Filmi seyredeceğim. İnşallah insanların önüne geçecek performansı vardır. Kibarlık iyi bir şeydir."



Uğur Demirkol da Demet Akalın'ın paylaşımına sosyal medya üzerinden bu videoyla cevap verdi.

Demirkol ayrıca bu fotoğrafı da paylaştı.

"Ahlat Ağacı"nın diğer oyuncusu Murat Cemcir'in, rol arkadaşı Bennu Yıldırımlar'ın önüne geçmesi de çok tartışılmıştı.