15 | 65

Kars'ta hayvancılık yapan Teğmen Aydın, eşi ve dört çocuğuyla Ankara'daki akrabalarını ziyaret için yola çıktıklarını kaydetti. İlk defa ailecek tren yolcuğu yaptığını ifade eden Aydın, "Aslında otobüsle gidecektik. Tren yolculuğunu merak ettik. Bu kadar konforlu olacağını tahmin etmedik." dedi.