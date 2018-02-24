BBC Türkçe'den Efe Öç, Doğu Ekspresi ile ilgili deneyimlerini aktardı...

Yaklaşık 60 yıldır Kars'a Doğu Ekspresi ile ulaşım sağlandığını duyan genç şokta: ''Instagram yokken neden gidiyorlarmış ki?''

Mizah sitesi Zaytung'un bu çok paylaşılan esprisinde gerçeklik payı olmadığını söylemek güç.

Çünkü Instagram tam anlamıyla Doğu Ekspresi'ne artan ilginin lokomotifi.

#karsrail ve #doğuekspresi etiketleri altında yalnızca Instagram'da yapılan paylaşımlar 30 bine yaklaşmış durumda.

Üstelik trende çekilen fotoğraflarda son zamanlarda "kompozisyon dönemi" de başladı. Yataklı kompartımanlar görsel nesneler kullanılarak temalı odalara dönüştürülüyor.

Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars hattındaki 1933 kilometrelik yol 24 saatten biraz daha uzun sürüyor.

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı rakamlara göre, 2017 yılında Doğu Ekspresi ile 319 bin 202 yolcu seyahat etti.

Trende ikisi kuşetli olarak tabir edilen toplam 7 yataklı vagon bulunuyor ve asıl ilgi de zaten bu bölüme. (Demiryolları yoğun talep karşısında trene vagon eklemesi yapılabildiğini de açıklıyor.)

GÖZLEMLER

Pulman diye tabir edilen 2 artı 1 koltukların bulunduğu trenin ön bölümünde yer bulmak daha kolay. Pulmanda seyahat için kişi başı 47 TL, yataklı için ise 96 TL ödeniyor.

Trenin Erzurum garına girmesi ile, henüz yoldayken siparişi verilen cağ kebaplarının gara girmesi bir oluyor. Torbalar dolusu cağ kebabı kompartımanlara görevliler tarafından dağıtılıyor.

Yolculuğun en etkileyici bölümlerinden biri Erzincan - İliç Demir Yolu hattı. Karasu Nehri'nin eşlik ettiği yolculuğun bu bölümünde fotoğraf makineleri ve cep telefonları sürekli çalışıyor.

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