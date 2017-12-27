Habertürk’ün ‘Like Ekspresi’ haberi yazılı, görsel ve sosyal medyada çok konuşuldu. Çıkan haberlerin şehre ilgiyi daha da artırdığını söyleyen Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, “Biraz önce girişimci kadınlarımızın bir sertifika töreni vardı. Orada da bu konuyu gündeme getirdiler. Ulaştırma Bakanı’mız da bu olaya samimiyetle yaklaşıyor ve talep arttıkça vagon sayısı da artırılacak. Hemşerilerimiz de gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmenin uğraşı içindeler. Hemşerilerim, ‘Gelen gençlerimizi belediyenin sosyal tesislerinde mi ağırlasak?’ diye tavsiyelerde bulunuyor. Gençleri evlerinde ağırmak isteyenler bile var” diye konuştu.

‘TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ’

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ise, “Kars atağa kalktı. Meyvelerini de vermeye başladı. Şimdi hedefimiz bu yakaladığımız turist rakamlarını 12 aya yaymak” diye konuştu. Kars’ın sadece kışın kar altındayken değil, yazın da görülmesi gereken bir yer olduğunu belirten Doğanay, Kars ve Sarıkamış’taki otellerin şubat ayının sonuna kadar dolu olduğunu söyledi. Doğanay, “Ulaştırma Bakanı’mızın da kesin talimatı var. Kars’a gelecek turistleri mağdur etmeyin, Doğu Ekspresi seferlerine gereken ilave neyse yapılsın şeklinde” diye konuştu. Kars Oteller ve Lokantacılar Derneği Başkanı Halit Özer de “Doğu Ekspresi’nde ve uçaklarda yer bulunamıyor. Kars ve Sarıkamış’taki oteller tamamen dolmuş vaziyette. Taleplerin yüzde 100’üne cevap veremiyoruz. Kapasitemiz ve işletme, restoranların sayısı belli. Bundan dolayı talebin çok çok altında kalıyoruz. Haberlerden sonra daha da artış oldu. Bir zamanın zorlu tren yolculuğu yerini tamamen nostaljiye bıraktı. Tatilciler daha çok, Doğu Ekspresi ve uçakla geliyorlar” dedi.

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