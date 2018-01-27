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"HERKES HAYATINDA EN AZ BİR KEZ BU YOLCULUĞU YAPMALI"

Fotoğraf tutkunu Öznur Eren de tren ile yolculuğun güzel geçtiğini anlatarak, "Doğu Ekspresi ile çok güzel bir yolculuk yaptık, 24-25 saat süren tren yolculuğu hayatımda hiç tatmadığım bir deneyim oldu.