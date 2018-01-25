‘Like Avcıları’ rotayı Van’a çevirdi

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Doğu Ekspresi’ndeki yoğunluğun bir benzeri bu sefer de Van Gölü Ekspresi’nde oluştu diye düşünüyorum. Van’a gelince oldukça samimi ve anlatıldığı gibi misafirperver karşılandık. Çok güzel insanlarla tanıştık. Bir sürü anıyla geri döndük” dedi.