Doğu Guta'da bombardıman sürüyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 30 günlük ateşkes talebine rağmen, Suriye'de ordunun İslamcı örgütlerin elindeki Doğu Guta'ya yönelik hava saldırıları Pazar günü de sürdü.
Başkent Şam'a yakın bir bölgede bulunan Doğu Guta'ya düzenlenen saldırılarda, son bir haftada yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.
Bölgedeki sağlık görevlileri, hastaneye götürülen bazı yaralıların klor gazı saldırısı belirtileri taşıdığını iddia etti. En az 18 kişinin oksijen tedavisi gördüğü belirtildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise benzer duyumlar aldıklarını ancak gaz saldırısı iddialarını teyit edemediklerini bildirdi.
Suriye hükümeti kimyasal silah kullandığı iddialarını reddediyor.
Hava saldırılarının yanı sıra Doğu Guta çevresindeki çatışmaların da şiddetlendiği haberleri geliyor.
Fransa ve Almanya, Pazar günü Rusya'yı Suriye hükümetine ateşkese uyması için baskı yapmaya çağırdı.
Ortak telefon görüşmesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ateşkesin uygulanması konusunda yardım talep etti.
BMGK, Cumartesi günü kabul edilen tasarı ile, Suriye'de insani yardım ve tedavi görmek için yapılacak tahliyelere olanak tanımak amacıyla 30 günlük ateşkes talep etmişti. Ancak, bu kararda öngörülen ateşkes Suriye'de faaliyet gösteren en büyük cihatçı örgütleri kapsamıyor.
New York'ta alınan karar sonrası Suriye'de hükümetin muhaliflerin elindeki Doğu Guta'ya yönelik hava saldırıları devam etti ancak önceki günlere kıyasla bombardımanın şiddetinin azaldığı belirtildi.
Son saldırılarda en az 3 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.
Doğu Guta ve çevresi, Şam yakınlarında muhaliflerin elindeki son büyük bölge.
Yardım kuruluşu Suriye Amerikan Medikal Topluluğu, BBC'ye yaptığı açıklamada, bölgedeki hastanelerine kimyasal saldırı belirtileri taşıyan yaralıların getirildiğini belirtti. Bir çocuğun da hayatını kaybettiği açıklandı.
İngiltere merkezli Suriyeli muhalif oluşum Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise benzer duyumlar aldıklarını ancak teyit edemediklerini bildirdi.
SOHR bölgede yaşanan çatışmalarda iki tarafın da kayıp verdiğini duyurdu.
Hem muhalif, hem de Suriye hükümetine yakın kaynaklar, Suriye ordusunun karadan Doğu Guta'ya girmeye çalıştığını belirtiyor.
Öte yandan İran da ateşkese uyacağını ancak Şam çevresinde ateşkesin kapsamadığı bölgelerde askeri operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı.
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri "Şam'ın dış mahallelerinde, özellikle terör örgütü Nusra tarafından kontrol edilen bölgelerde ateşkes geçerli değil" açıklamasını yaptı.
Bombardımana tutulan Doğu Guta'da yaklaşık 393 bin kişinin sıkışıp kaldığı tahmin ediliyor.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bölge için "yeryüzündeki cehennem" ifadesini kullanmıştı.
Papa Francesco da Pazar ayininde bölgedeki şiddetin "insanlık dışı" olduğunu belirterek, insani yardıma izin verilmesi için bombardımanın sona erdirilmesi çağrısı yaptı.
Bölgede son bir haftada yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Suriye hükümeti ise sivilleri hedef aldığı iddialarını reddederek "bölgeyi teröristlerden arındırmaya çalıştığını" iddia ediyor.
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