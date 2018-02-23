Doğu Guta'da geçici ateşkes BM Güvenlik Konseyi'nde

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de başkent Şam ve yakınında isyancıların kontrolündeki Doğu Guta bölgesinden sivillerin ve yaralıların tahliyesi ile insani yardım iletilmesi için acilen 30 gün süreli bir ateşkes çağrısı yapan tasarıyı görüşmeye hazırlanıyor.
Güvenlik Konseyi'nin toplantısı öncesinde BM Suriye temsilcisi Stefan de Mistura, gerek Doğu Guta gerekse başkent Şam'a yönelik "korkunç" bombardımanın durması için acilen bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
İki haftadır devam eden pazarlıklardan sonra dün akşam karar tasarısı bazı küçük değişikliklerle yeniden kulislere döndü ama Rusya'nın tasarıya onay verip vermeyeceği henüz belli değil.
Rusya'nın Güvenlik Konseyi'ndeki büyükelçisi Vassily Nebenzia dün ateşkes üzerinde anlaşma sağlanamadığını söylemiş ve bir dizi değişiklik önermişti.
Diplomatik planda çözüm arayışı haftalardır sürerken Doğu Guta'da devam eden hava saldırılarında şu ana kadar yüzlerce Suriyelinin öldüğü düşünülüyor.
İsveç ve Kuveyt 9 Şubat'ta bir öneri getirmiş fakat Rusya'yı ikna edememişlerdi.
Diplomatlar bugünkü görüşmede Rusya'nın tasarıya karşı veto hakkını kullanıp kullanmayacağını bilmediklerini söylüyorlar.
Doğu Guta'da dün gece de dahil beş gündür devam eden hava saldırılarında 400'ü aşkın kişinin öldüğü haberleri geliyor.
Tasarının son hali ve Rus önerileri
Dili yumuşatılan tasarıda Güvenlik Konseyi'nin ateşkese 'karar verdiği' ifadesi yerine 'çağrı yaptığı' ifadesi kullanılıyor.
Ayrıca ateşkesin "El Kaide ve IŞİD bağlantılı birey, grup, faaliyet ve yapılanmalar" açısından geçerli olmadığı kaydediliyor.
Daha önceki versiyonda sadece El Kaide ve IŞİD'e uygulanmayacağı belirtiliyordu.
Rusya büyükelçisi Nebenzia'nın dün önerdiği değişiklikler arasında ise "insani yardımların güvenlik koşulları izin verdiği ölçüde iletileceği" ve "yabancı askeri güçler Suriye'de yalnızca resmi yetkililerle işbirliği içinde hareket edebilirler" ifadeleri yer alıyordu.
Ama son taslakta bu öneriler yer almadı. Fransız Haber Ajansı bir Güvenlik Konseyi diplomatının "Rusların önerileri kabul edilebilecek gibi değil" dediğini aktarıyor.
ABD, İngiltere ve Fransa karar tasarısının bir an önce geçmesi için lobi yapıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov geçen hafta Doğu Guta'daki Suriye harekatını durdurmak isteyenlerin aslında Nusra Cephesi'ni kurtarmaya çalıştıklarını söylemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.