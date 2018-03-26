Beşar Esad rejiminin kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma ilçelerindeki hasta, yaralı ve aileleri taşıyan 84 otobüs ile 11 hasta nakil aracından oluşan dördüncü konvoy, Hama ilindeki Madık Kalesi yakınlarına ulaştı.

İHA'nın haberine göre, Doğu Guta'dan tahliye edilen aileleri İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri acil yardım paketleriyle karşıladı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Doğu Guta'dan dördüncü konvoyun güvenli noktaya ulaştığını söyledi. Tosun, "Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma ilçelerinden yapılan tahliye kapsamında aileleri Hama'da Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin bulunduğu alanın sıfır noktasında karşıladık. Gelen ailelere çeşitli ihtiyaç malzemeleri ile acil yardım paketleri dağıttık. Aileler buradan sonra ise otobüslerle İdlib'in çeşitli bölgelerinde kurulan geçici konaklama merkezlerine götürüldüler" diye konuştu.

Tosun, Doğu Guta'dan gelen ailelerin yerleştirilmesi için İdlib kırsalında çadır kurulumuna başladıklarını belirterek desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

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