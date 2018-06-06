Rize, Trabzon ve Ordu...

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde deprem riskine karşı Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr. Hakan Karslı değerlendirmede ve uyarılarda bulundu. DHA'nın haberine göre, Karadeniz'de petrol arama amaçlı yapılan sismik çalışmalar neticesine bazı fayların belirlendiğini belirten Prof. Dr. Karslı şunları kaydetti:
Geçerli deprem haritasına göre gruplandırdığınızda, Trabzon 4'üncü bölge olarak gözüküyor. Fakat faya uzaklık ve yakınlık olarak değerlendirdiğiniz zaman bu durumun değişmesi lazım. Yapılan bina tasarımlarında da bu durumun dikkate alınması gerekir. Karadeniz'in deniz alanındaki fay sistemi bugün bile tam olarak bilinememekle birlikte 1990'lı yıllarda Karadeniz'de petrol arama amaçlı yapılan sismik çalışmalar neticesine bazı faylar belirlendi. Bu fayların ötesinde en yeni, güncel bulgularla birlikte Karadeniz'in hemen sahilinden paralel olarak uzanan bir ters fay niteliğinde bir fay da var.
'DEPREM ÜRETME RİSKİ VAR'
Bu fayların 1968'de Bartın'da deprem ürettiğini hatırlatan Prof. Dr. Hakan Karslı, Burada ürettiği depremi göz önüne alırsak bu fayın Doğu Karadeniz Bölgesi'nde de deprem üretme riski var. Bununla birlikte bu faya kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı 3 tane yeni faylar belirlendi. Bunlar, doğudan başlayarak batıya doğru Rize fayı, Trabzon fayı ve Ordu fayı. Bu fayların henüz tam olarak nitelikleri belirlenmemiştir. Bu konuda daha detaylı araştırmalar yapılması lazım. Bu fayların uzanımları, derinlik seviyeleri henüz haritalanmış değil ancak 1990-2000 yıllarında yapılan petrol çalışmalarında bu fayların varlıkları belirlenmiştir diye konuştu.
'KORKU SALMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK'
Kendilerinin korku salmak gibi bir dertlerinin olmadığını kaydeden Prof. Dr. Karslı, son 5 yılda Gürcistan açıklarında meydana gelen depremlerin hemen hemen Rize, Trabzon faylarının kuzeydoğu uçlarında meydana geldiğini ve 5 ile 5,5 oranında deprem ürettiğini söyledi. Bu depremlerin Trabzon ve Rize'den de hissedildiğini belirten Prof. Dr. Hakan Karslı, Yeni hesaplama mantığı, fayları tehlike unsuru olarak görüyor. İnşaatların tasarım projeleri bu mantıkla yapılır. Dolayısıyla bu bölgenin deprem haritasının da Türkiye'nin deprem haritasının da yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bizim korku salmak gibi bir derdimiz yok. Sadece tehlikeye karşı önlem alma, önlem aldırma çabamız var. Haritaların tamamlanması gerekiyor. Bu haritaların içerisinde yerel zemin koşulları yoktur dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.