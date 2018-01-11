Doğu Karadeniz Bölgesi´nde, Trabzon ve Rize ile ilçe belediyelerinin 10 yıldan bu yana çöp depoladığı alanın dolması üzerine katı atıkların depolama yöntemiyle bertaraf edilmesi sorunu yeniden gündeme geldi. Trabzon'un Araklı ilçesinde eski bir taş ocağının yeni çöp depolama alanı yapılmak istendiği iddiaları yöre sakinlerinin tepkisine neden oldu.



DHA'nın haberine göre, Doğu Karadeniz Bölgesi´nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi, gelişi güzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması uzun süreden bu yana çözülemeyen çevre sorunu haline geldi. Belediyeler tarafından vadilerde çöpleri gelişi güzel depolaması üzerine bu sorun için de çözüm arayışına girildi. Bu soruna çözüm için bir araya gelen Trabzon ve Rize ile ilçe belediyeleri, `Trabzon ve Rize illeri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ni (TRAB-Rİ-KAB) kurdu. Oluşturulan birlik bakanlıklar ve belediyelerin katkıları ile Trabzon´un Sürmene İlçesi Kutlular mevkiinde deniz seviyesinin 290- 340 metre arasındaki yüksekte kıyıdan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta çöp depolama alanı oluşturdu.



TABİAT PARKI SINIRINDAKİ ALAN HEP TARTIŞILDI



Katı atık çöp depolama alanı, Sürmene ilçesindeki dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan biri olan Çamburnu Tabiat Parkı´nın güneyinde yer alması nedeniyle sürekli tartışmaların odağı oldu. Çöp depolama alanına ulaşan ve tabiat parkının içinden geçen yoldan her gün çok sayıda büyük TIR'ın katı atık depolama alanına çöp taşıması ve bırakması alana zarar verdiği iddialarını da gündeme getirdi. TIR´ların saldığı egzoz gazlarının orman örtüsüne ve yaban hayatına zarar verdiği uzmanlar tarafından kamuoyu gündemine getirildi.



ESKİ TAŞ OCAĞI ALANI GÜNDEMDE



Bölgede 2007 yılında çöp depolanmaya başlanan alana ise yaklaşık 10 yıl ömür biçildi. Katı atık depolama alanı biçilen ömrünü doldurunca yeni yer arayışı başladı. Çöp depolama alanı için ilk belirlenen yer; Araklı ilçesi Taşönü Mahallesi eski taş ocağı alanı oldu. 243 bin metrekare alana sahip taş ocağı alanında Trabzon, Rize ve ilçelerinden TIR´larla taşınacak çöplerin depolanması planlandı. Elektrik üretiminin de planlandığı çöp depolama alanı, çevredeki 7 köy sakinlerinin tepkisine neden oldu.



MUHTAR: KÖYÜ BIRAKIP GİTMEK ZORUNDA KALACAĞIZ



Taşönü Mahallesi Muhtarı Kenan Çebi, heyelanlı saha olan alanın çöp depolanması için riskli olduğunu belirterek tedirginlik duyduklarını söyledi. Çebi, şöyle dedi:



"Burada çöp depolama tesisi yapılırsa köyü bırakıp gitmek zorunda kalacağız. Çöpün içinde yaşanılmaz. Sürmene'de bunu görüyoruz. 5 kilometreye kadar koku yayılıyor. Bizim köyümüzde taş ocağına 500 metre mesafede. Köylü şu anada kendine gidecek yer arıyor. 2006 yılında köyde heyelan meydana geldi. Mahallemizde devasa çatlaklar var. Şimdi aynı araziye kocaman tesis kurmak istiyorlar. Kurulacak tesis de risk altına girecek."



"CENNETİ ÇÖPLÜĞE DÖNÜŞTÜRECEKLER"



Mahalle sakinlerinden Abdurrahman Malkoçoğlu da evinin hemen yanında çöp tesisi kurulmak istendiğini söyledi. Malkoçoğlu, "Eğer bu kadar iyi ve zararsız bir tesisse bunu Organize Sanayi Bölgesi'ne kursunlar. Bunu köyümüze reva görmüyor ve istemiyoruz. Arazimde ev yapmak istiyordum, şimdi yapamıyorum. Bir belirsizlik var. Burada olur veren mühendis Taşönü'ne çıkıp orayı gördü mü? Burası heyelanlı bölge. Burada yapılacak tesiste bir felaket daha yaşanırsa insanlar altında kalacak" diye konuştu.



"BURASI BİZİM CENNETİMİZ"



Yöre sakinlerinden Onur Sarı ise, köydeki heyelan tehlikesine dikkat çekerek, "Burası bizim cennetimiz. Burada çöp tesisi olsa burada duramayız" dedi. Alparslan Polat da çöp tesisinin başka bir bölgede yapılmasının daha uygun olacağını belirtti, "Bu tesisi yaparlarsa bu güzelim cenneti çöplüğe dönüştürecekler. Burada çöp tesisi olursa burada yaşam olamaz" ifadelerini kullandı.

DOĞU KARADENİZ

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