Doğu Karadeniz'den Rusya'ya 33 bin 66 ton kuru soğan ihraç edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Ordu'yu kapsayan Doğu Karadeniz'den Rusya'ya yılın 8 aylık döneminde 131 bin 517 ton yaş meyve sebze ihraç edilerek karşılığında 90 milyon 725 bin 687 dolar gelir elde edildi. Bölgeden geçen yılın aynı döneminde Rusya'ya 32 bin 265 ton yaş meyve sebze ihraç edilerek 27 milyon 943 bin 879 dolar gelir elde edilmişti.



Söz konusu dönemde yapılan yaş meyve sebze ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 308, değer bazında ise yüzde 225 arttı.



Bu dönemde yaş meyve sebze ürünlerinden 33 bin 66 tonluk ihracatla kuru soğan ilk sırada yer aldı. İhracatında geçen yılın aynı döneminde yasaklama olduğu için bu yıl yüzde 100 artış yaşanan kuru soğandan 11 milyon 317 bin 989 dolar gelir elde edildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den ve Doğu Karadeniz'den yılın 8 ayında Rusya'ya yapılan ihracatta sektör birinciliğini yaş meyve sebze ürünlerinin sürdürdüğünü söyledi.Rusya Federasyonu'nun yaş meyve sebze sektörü için öncelikli pazar olduğunu vurgulayan Gürdoğan, ihracatın artmaya devam ettiğini belirtti.Gürdoğan, Türkiye'den ve bölgeden yapılan ihracatın gelecek aylarda daha da artacağına işaret ederek "Yaş meyve sebze ürünlerinde Rusya önemli bir pazarımız. Bölgemizden yaş meyve sebze ürünlerinden yılın 8 aylık döneminde Rusya'ya 11 milyon 317 bin 989 dolarlık kuru soğan ihraç edildi. Bu ihracatı nektarin, şeftali ve kayısı takip etti" dedi.

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İhracat rakamlarının daha da üst düzeylere ulaştırılması gerektiğini ifade eden Gürdoğan, bunun için de ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti. Gürdoğan, bölgeden yapılan ihracatı artırmak için Moskova'da düzenlenen gıda fuarına katıldıklarını da anlatarak şöyle devam etti:"Fuarda Türk ve Rus firmalarımız önemli görüşmeler yaptı. Rusya Federasyonuna yönelik ihracatımızda her ne kadar bir önceki yıla kıyasla yüksek oranlı artış görülse de bu oran kriz öncesi rakamlarla kıyaslandığında düşük kalıyor. O nedenle ihracat payımızın talihsiz kriz öncesindeki rakamlara ulaşması gerekiyor. Onun için de Rusya'ya yönelik ihracatımızın daha da artırılması önem arz ediyor. Bu kapsamda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da üst noktalara ulaşarak ihracatın kriz öncesi seviyelerinin de üzerine çıkmasını bekliyoruz"Türk yaş meyve sebze ürünlerinin lezzet ve kalite açasından Rus tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ürünler olduğunu da kaydeden Gürdoğan, ihracatı artırmak için de ürün tanıtımlarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.