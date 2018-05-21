Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, partisinin 24 Haziran seçim bildirgesini açıkladı.

Türkiye’nin yüz yüze geldiği sorunların baş sorumlusunun AKP yönetimi olduğu belirtilen bildirgede “Son zamanlarda bütün Batı basınının yazdığı gibi, Tayyip Erdoğan terörle mücadelede ve Avrasya yönelişinde Perinçek’in çizgisine yaklaşmıştır. Ancak Türkiye’yi kamplaştıran uygulamaları, ekonomideki çaresizliği ve ağırlaşan dış tehdide karşı yetersizlikleriyle artık Türkiye’yi yönetemez” denildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Bildirgede şu ifadeler yer aldı: “İşsize sadaka değil, iş vereceğiz. Herkesin işi olacak. Çin Halk Cumhuriyeti yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye’yi üretim üssü haline getireceğiz.”

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