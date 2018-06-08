Dicle ve Fırat, suyu gibi oyları da iki ana yatakta topluyor. Diğer partilerse ona akan kollardan kalanla besleniyor. Geçmiş seçimlerde olduğu gibi Dicle’nin çevresindeki illerde AK Parti, Fırat yatağındaki illerde ise HDP birinci parti olma özelliğini koruyor. Batıdan doğuya gittikçe oylar gibi temel sorunlar da farklılaşıyor; birinde ekonomi öne çıkarken, diğerinde sosyal konular birinci sorun haline geliyor...

24 Haziran seçimleri öncesi arkadaşlarım Veysi İpek, Yusuf Kılıç, Hasan Atmaca ve Tacettin Durmuş ile batı ucu Gaziantep’ten başlayan, doğuya, oradan da kuzeye doğru seçmen nabzını tuttuğumuz Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da ortak mesele işsizlik ve geçim.

‘NE KIRIK NE ÇIKIK, BIKIKTIR BIKIK...’

Bu seçim 14 vekil çıkaracak olan Gaziantep seçim yorgunu. AK Parti teşkilatından adının yazılmasını istemeyen ismin cümlesi de durumu özetlemeye yeter: “Ne yorgun, ne şişik, ne kırık, ne de çıkık; bizler bıkıktır bey bıkık...”

Gaziantep’te ittifak her iki tarafa da hem kaybettirmiş hem kazandırmış. AK Parti, milliyetçi oylardan arta kalanını çekmiş, ancak muhafazakâr Kürt seçmeni uzaklaştırmış; mütedeyyin Kürt seçmen HDP ve SP’ye yönelmiş. AK Parti’nin birinci sıradan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü aday gösterdiği, partilerin de güçlü isimlerini koyduğu Gaziantep’te, HDP’nin 2 vekillik için yarıştığını herkes kabul ediyor.

Kentin sorununu Suriyeliler oluşturmaya devam ederken, Bakırcılar Çarşısı’nda kalaycılık yapan Cahit Çağlar da yakındı. MHP’li olduğunu, AK Parti’ye oy verdiğini belirten Çağlar, “Bu seçim kararsızım, belki İYİ olur” dedi.

Oğlu Meftun Çarlı’nın AK Parti’den yana tercih yaptığı bakır ustası Salman Çarlı ise CHP’ye oy vereceğini belirtti. Büyük Pasaj esnafı Mehmet Sedat Kündü de Gaziantep şivesiyle, “Keçeği suya attık, çıkan yerini taşlıyoruz; müşteri yok” diye yakındı. Bakırcı Fikret Yılmaz AK Parti tercihinde bulunurken, sayacı Mehmet Sarıbal, İYİ Parti’nin etkin olduğunu söyledi.

BAŞKANLARIN BEKLENTİSİ

MHP 1. sıra adayı Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, AK Parti ile oylarını belirtirken, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, “Maksimum sonuç alırız” deyip oran vermekten kaçındı. CHP İl Başkanı Hayri Sucu ise 2 milletvekilini bu seçim 5’e çıkaracaklarını söyledi. HDP İl Eşbaşkanı Müslim Kılıç da, “AK Parti 6, HDP 3 veya 4, CHP 2, İYİ 2, SP de belki 1 vekillik alır” dedi. SP İl Başkanı Mehmet Karalar ise 2 milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep’te AK Parti’nin temel gücü, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte, kime sorsak “Sseveriz, çok iyidir” diye anlattığı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül. Millet İttifakı’nın atak yaptığı ilde SP ve İYİ Parti gücünü artırmış, HDP ise muhafazakâr seçmende, “Bu kez kendime oy vereceğim” söylemini tutturmuş. Tayyip Erdoğan’ın birinci çıkması kesin ilde, ikinci sıra için İnce ve Akşener yarışıyor. İnce muhafazakâr tarım kesiminden oy alıyor.

AKRABALAR LİSTESİ

ŞANLIURFA’da aşiretler ile ilçelerin yarışı sürüyor. Şanlıurfa’da AK Parti’nin 1. sırasında toprağının insanı bir bakan var: Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba... Partilerin listeleri ise ilginç şekilde yakın akrabalarla dolu.

AK Parti’nin 3 ve 8’inci sırası kuzen, aynı zamanda 14’üncü sıra ile dayı yeğen... MHP de eski AK Parti milletvekili Çağla Özyavuz’un eşini 1. sıradan göstermiş. Eski Diyarbakır Müftüsü Nimetullah Erdoğmuş’u 1. sıra adayı yapan HDP, Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan’ı 4. sıra adayı yapmış.

Milletvekili sayısı 2 artıp 14’e çıkan ilde, Viranşehir, Ceylanpınar, Siverek ve Birecik tartışması devam ediyor. Yarış 9 vekil çıkaran AK Parti ile 3 vekili olan HDP arasında. MHP 1. sıra adayı eski Harran Belediye Başkanı İbrahim Özyavuz’un çok sevildiği ve kazanma ihtimali olduğu da vurgulanıyor.

Çay bahçesinde sohbet eden Mahmut Şimşek, Enver Arslan ve saatçi Suat Küçük ile Seyit Muhammed Uygur, AK Parti’nin sayısını koruyacağı görüşünde. Sait Karakeçili, “Ama bu kez Birecik ve Viranşehir küskün, sonuç değişebilir de” dedi. Yer tezgâhında saat satan Mustafa Bağış ise “eski solcu olarak oy vermeyeceğini” belirtirken, meyan satıcısı Ahmet Karaman, “Ecevitçiyim, CHP 1. çıkarırsa sürpriz olmasın” iddiasında bulundu. Ağırlıklı görüş AK Parti’nin 9 vekilini koruyacağı, HDP’nin 4, MHP’nin de 1 vekil çıkaracağı yönünde.

Erdoğan’ın yüksek oyla birinci gelmesi beklenen ilde ikinci sırada İnce var...

Şanlıurfa Akçakale’de çiftçilik yapan Mustafa Yutgan saman balyalarken yağan yağmura tepki gösterip, “Aldığımız sattığımız ne ki bir de yağmur vurdu” dedi.

‘LİSTE KÜSKÜNLERİ’

DIYARBAKIR’da AK Parti’de liste küskünleri nedeniyle sıkıntılı süreç yaşanıyor. İl Başkanı istifa ettirilmesine karşın aday gösterilmeyen AK Parti’de bu seçim İstanbul yerine memleketinden aday gösterilen Mehdi Eker, sadece arkadaşlarını değil, adayı olmayan Ergani’yi de ikna için uğraşıyor. Milletvekili sayısı bir artıp 12’ye çıkan Diyarbakır’da geçen seçim HDP 9, AK Parti 2 vekil almıştı.

Hüda Par’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bağımsız aday olurken, AK Parti’nin eski vekilleri Salim Ensarioğlu İYİ Parti’den, Haşim Haşimi SP’den aday. Bu da AK Parti’yi etkiliyor, İYİ Parti adayı Ensarioğlu’nun seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

HDP İl Eşbaşkanı Şerif Camcı da Ensarioğlu’na şans tanıdı, “AKP’den diğer adaylar eşit oy koparırsa, hepsi aşağı iner ve 12-0 olabilir” dedi. İYİ Parti İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu, “HDP ile AK Parti arasında 3. kapı olduk” derken, Ergani, Besni ve Hani’den oy alıp 2’nci vekilliği zorlayacaklarını belirtti. AK Parti İl Başkanı Serdar Budak ise AK Parti’nin bu kez daha fazla vekil çıkaracağı iddiasında bulundu.

SP İl Başkanı Fesih Bozan HDP’nin barajı aşmasını istediklerini vurguladı ve “Toplumsal barışa hasret kalmışız” dedi. Urfa Kapı önünde Haydar Darçı, Kadri Şahin, Kadri Turan, Hacı Ali, Kamil Baştaş ve Hasan Esenli’nin dini sohbetinin konusu dil ve ırk ayrımı üzerineydi. İmamlık yaptığını belirten Haydar Daşçı, “Irkçı olan bizden değildir’ hadisi var; ona oy da verilmez” dedi.

Lice Abali Köyü’nde tarlada karşılaştığımız Mensuret ve Remzi Çelik ise “Onurlu, demokratik yaşam özlemini kimsenin çekmemesi” temennisinde bulundu.

100 KM’DE DEĞİŞTİ

Lice’yi geçtikten sonra siyasi tablo 100 kilometre gitmeden değişti, Genç’e ulaştığımızda AK Parti’ye döndü. Üç milletvekili olan Bingöl’de AK Parti’de eski Bakan, Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu seçim de birinci sıra adayı. Beklenti değişim olmayıp AK Parti’nin 2, HDP’nin 1 vekil çıkaracağı yönünde.

ÜÇÜ DE BİRER VEKİL ALIR

KARS’ta bütün partilerin kıran kırana yarışı var. Kentin sevilen ismi Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın 1. sıradan aday olduğu Kars’ta, HDP de Sözcüsü Ayhan Bilgen’i yeniden aday gösterdi. Geçen seçim AK Parti’nin 2, HDP’nin 1 çıkardığı kentte beklenti 3 vekilin AK Parti, CHP ve HDP arasında paylaşılacağı. Ardahan’da ise 2 milletvekilinden birini AK Parti’nin, diğerini de HDP ile yarışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın almasına kesin gözüyle bakılıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bütününde Erdoğan önde, onu Demirtaş ve İnce takip ediyor.

DADAŞ’IN TERCİHİ

ARKADAŞIM Orkun Çizmeli ile gezdiğimiz Erzurum’da ‘Dadaşların’ tercihi bu seçim biraz farklı. Neden de ittifak sistemi... CHP’nin ülkücü kökenden gelen Naci Turan’ı aday gösterdiği Erzurum’da geçen dönem AK Parti 5, MHP 1 milletvekili almıştı.

Partilerin beklentisi Şeyh Said’in torunu Kasım Fırat’ı aday gösteren HDP’nin vekil çıkaracağı yönünde. HDP İl Eşbaşkanı Muammer Duman, “Eğer 2’yi çıkaramazsak, 3 AK Parti, 1 İYİ Parti, 1 Saadet, 1 de HDP alır” dedi.

SP İl Başkanı Faik Çalık, “Millet İttifakı olarak 1 vekilliğimiz kesin” derken, CHP 1. sıra adayı Naci Turan da bir vekil çıkaracaklarını iddia etti. İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Sinici ise 2 vekil çıkaracaklarını ileri sürdü. MHP İl Başkanı Naim Karataş, Cumhur İttifakı’nın tümünü alacağını iddia ederken, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Referandumdan geri sonuç almayız” dedi. Beklenti 4 AK Parti, 1 MHP, 1 HDP yönünde. Cumhurbaşkanlığında ise birinci Erdoğan, ikinci sırada ise Demirtaş görünüyor.

‘KENDİMİZE VERELİM...’

FIRAT havzasının başlangıcı Mardin, bölgeyi de yansıtır. Fırat’ı geçince görünen o ki geçen seçimin en önemli etkeni ‘hendek olaylarının’ yansıması tükenmiş. Yerini, “Özümüze; kendimize bir oy verek” söylemine bırakmış. Muhafazakâr Kürt seçmen üzerinde de oldukça etki yapmış. Suruç’tan Harran’a, oradan Mardin’e yol alırken bu söylem, tarlada, köyde sürekli karşımıza çıktı.

AK Parti’nin mevcut iki vekilini göstermediği ilde 2. sıra adayını Kürt kökenli tercih etmiş, geri kalan 6 adayı Arap kökenlilerden belirlemiş.

CHP ise eski milletvekili Mahmut Duyan’ı 1. sıraya koyarken, İYİ Parti bölge insanı Hakan Erdem’i göstermiş. HDP ise ilk sırada Mithat Sincar’a yer verirken, Arap, Süryani dengesine dikkat etmiş.

Beklenti HDP’nin 4 vekil sayısını bir artırması veya aynı sayıda kalıp 2 vekilin CHP ile AK Parti arasında pay edilmesi... Cumhurbaşkanlığında Demirtaş birinci, Erdoğan ikinci sırada...

YARIN: AKDENİZ’İN SANDIK YARIŞINDA HER PARTİ VAR

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