Olayla ilgili soruşturma sürüyor

İddiaya göre Serhat Eraslan, geçtiğimiz pazartesi günü akşam saat 20.00 sıralarında, şehrin en işlek caddelerinden olan Ağrı Caddesi'nin Pıra İnzibat Köprüsü olarak bilinen mevkiinde, plakası henüz öğrenilemeyen bir araca zorla bindirilmek suretiyle kaçırıldı.

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, geniş çaplı soruşturma başlatan polisin, Eraslan'ı bulduğu ve ailesine haber verdiği öğrenildi.

Eraslan'ın henüz kim ve kimler tarafından kaçırıldığı ve nereye götürüldüğü bilinmiyor.

Konuyla ilgili Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "25.06.2018 günü akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 15 yaşındaki bir çocuğun kaçırılması olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz çalışmalar neticesinde; çocuk şahsın ailesi ile husumeti bulunan şahıslar tarafından kaçırıldığı anlaşılmış ve tutulduğu adres tespit edilmiştir. Adrese yapılan operasyonda çocuk şahıs kurtarılmıştır.

Olaya karıştığı tespit edilen 5 şahıstan 4’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.