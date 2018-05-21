Doğukan Manço, HT Magazin yazarı Mehmet Çalışkan'ın sorularını yanıtladı.
Dün yayınladığımız röportajında Doğukan Manço, drift motor sporuna olan ilgisinden söz etmiş, babasının maddi ve manevi mirası hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Manço, röportajının ikinci bölümündeyse bütün mal varlıklarını kaybetmesinin kendisi ve aile üzerindeki etkisinin ne olduğu, maddi durumu hakkında konuştu.
Bir baktın ki babanın yıllarca çalışarak kazandığı her şey bir anda elinizden gitmiş. Nasıl bir psikolojiye girdiniz?
Çok zorlandık, annem bizi yurt dışına göndermek istedi. Çünkü günde 16 saat uyuyacak kadar depresyona girmiştik. Bir insan günde 16 saat uyuyarak hayattan bu kadar kaçmak istemez. Bir dönem böyle erime sürecinden geçtik, eridik. Ondan sonra da doğru kararlarla doğru adımlarla basamak basamak çıktık, borçlar kapatıldı. Belki elimizdeki birçok maddi şeyi kaybettik. Zaten babamız bize maddiyatın önemli olmadığını aşılamıştı. Babamın maddi miraslarını zaten satmayacaktık. Çünkü bütün maddi varlıkları bizim için aslında manevi miraslardı. Modadaki ev için orta yol bulunup orası müze yapıldı. Mülkü ve işletmesi bizde değil. Sadece envanteri bizim. Arabalar gitti. Hem de yok pahasına. Onlar antika arabalardı. Öyle bir rezillik oldu, çok üzüldük tabii. Müzede onları da sergileyebilirdik.
Ailenizin varlıkları satıldıktan sonra ekonomik zorluk yaşadınız mı? Şu anda ekonomik durumunuz nedir?
Eee tabii ki... Düşünsenize varlıklı bir hayat içerisindesiniz ve büyürken anne babanın ne zor şartlar içerisinde bu güzel
hayatı sana sunduklarına şaitlik ediyorsunuz. Ve gün geliyor elinizdeki maneviyatı çok yüksek tüm maddi varlığınız elinizden gidiyor. Maddi kısmı değil ama manevi kaybın üzüntüsünü hâlâ atlatamadım. Bugün elimdeki tüm varlıklarımı kendim kazanıp kendi hayatımı yeniden kurma imkanlarina sahip oldum. Ama bu süreçlerde yaptığım bağışlar, sosyal sorumluluklar, şükür dualarım ve paylaşımlarımla hayata daha çok bağlanıyorum.
O maddi varlıkları kaybetmeseydiniz, nasıl bir yaşam sürüyor olurdunuz?
Ben o zaman da paylaşımcıydım, o zaman da edebiyle hareket eden birisiydim ama bu süreçte hayatın ve insanların ne kadar acımasız olduğunu görüp daha da güçlendim. Belki daha rahat bir yaşantım olurdu ama bu kadar güçlü olmayabilirdim. Allah sağlık verdiği sürece benim aşamayacağım sıkıntı olacağını sanmıyorum.
Barış Manço’nun en önemli öğretisi ne oldu?
Babam herkes için birleştirici unsurdu. Ve babam Doğu ile Batı sentezini yapmış bir insandır. Bence en büyük öğretisi hayatı barışçıl ve eşit şartlarda yaşanabileceğine yönelik olmuştur.
Bundan sonraki kariyerine nasıl devam etmek istiyorsun?
DJ’liğe birkaç yıl daha devam edip müzik prodüksiyonu ve ‘Adam Olacak Çocuk’un da yer alacağı televizyon programcılığıyla devam edeceğim.
"46 DELİ RAPORUDUR"
Drift yarışlarında otomobilinizde kullandığınız 46 rakamının özel bir anlamı var mı?
46 akıl sağlığını yitirmiş veya halk arasında deli raporu dedikleri rapor tipidir. Bunun B ve C gibi kategorileri de vardır. Ama ben bunu tatlı deliliğe vurdum ve hayatım boyunca yaptığım işlerin, aklı başında insanların yapmayacağı işler olduğunu fark ettim ve bu rakamı otomobilimin kapı numarası olarak benimsedim. Ancak sadece kapı numarası değil yaptığım her işimde imzam olarak kullanmaya başladım. Maraşlılar beni severler.
"HİÇ DUYULMAMIŞ ŞARKILARI VAR"
Babanızın hiç duymadığımız şarkıları var mı?
Var. Enteresan bir şekilde biz de olmayan şarkıları da var. Yıllar yıllar evvel babam radyo programlarında kullanılsın diye müzik çalışmaları yaparmış, radyo programcılarından biri de bu kayıtları saklamış. Geçenlerde çıkarttı önüme, dinletti. Sonra da ‘İstersen seninle anlaşabiliriz’ dedi. Tutumunu beğenmediğim için satın almadım ve ‘Seninle bu şekilde anlaşamayız’ diyerek konuyu kapattım. Kendisi de o şarkıları bizden izinsiz kullanamaz. Bir de zamanında yapıp albüm koymadığı şarkıları var.
"KALPLER KIRDIM VE ÜZÜLDÜM"
En büyük hatanız nedir?
Bir kaç kere yaptım. Ancak yaptığımın hata olduğunu sonradan anladım. O da başkalarının etkisi altında kalıp yanlış karar vermek veya karşımdakini yargılamak olmuştur. Artık mutlaka iki tarafı da net dinleyip öyle karar veriyorum. Haliyle kalpler kırdım ve üzüldüm.
En büyük başarınız nedir?
En büyük başarım yaşadığım hayat içerisinde kendi markamı yaratabilmek olmuştur. Bunun yanı sıra müzik listelerinde kalmak, en iyi cover ve klip ödülü almak gibi başarılarım da oldu
En büyük hayal kırıklığınız...
En büyük hayal kırıklığım hayal kırıklıklarının sonu olmadığını anlamamdır. Nelerdir diye sorma çünkü burası duman altı olur.
Ekibi, Doğukan Manço’nun 19 Mayıs olan doğum gününü drift yarışlarında olacağı için röportajımızdan sonra kutladı.
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