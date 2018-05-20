Doğukan Manço, HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın sorularını yanıtladı.

Doğukan Manço...



Pilot koltuğuna oturdu, ben de co pilot koltuğuna yerleştim.



Saatte 160 km hızla giderken bir anda el frenini çekip direksiyonu çeşitli varyasyonlarda döndürüp otomobili yan yan kaydırmaya başlayınca ‘İşte şimdi taklayı atıyoruz’ dedim.



Otomobili bir de defalarca kendi etrafında 360 derece döndürünce ‘İşte şimdi bir yere tosluyoruz’ dedim.

İçeriyi bir anda duman kaplayıp ortalığı yoğun bir yanık kokusu sarınca da ‘İşte şimdi yanıyoruz’ dedim.

Dedim de dedim.

Ama birkaç saniye içinde içine girdiğim psikolojik durumumu Doğukan Manço’ya belli etmedim.

HT Dokun’da da göreceğiniz gibi sürekli gülümsedim.

İlk turdan sonra ‘Bir daha yapalım’ dedim. Sonra bir daha, bir daha...

Ne mi yaptık? Drift...



Hafta içi Intercity İstanbul Park’ta buluştuk. Parkın satış ve pazarlama sorumlusu Buğra Yıldırım bütün hazırlıkları yapmış.



Akıncan Abadan, Melik Demirel ve Merve Günver ile birlikte Habertürk ekibi olarak biz de hazırız. Görsel şöleni kayıt altına alacak drone’umuz, fotoğraf makinelerimiz, HT Dokun ekipmanlarımız da hazır.



Ambulans da hazır.



O zaman kontak açılsın, gaz pedalı köklensin...



Isınma turundan sonra aksiyon başlıyor. Bir gözüm yolda diğeri Doğukan Manço’da. Drift yapmanın tekniğini en ön koltuktan izlemek istiyorum. Ne var ki kanımdaki adrenalinin yükselmesinden de olsa gerek gözüm Doğukan Manço’nun el hızına yetişemiyor.



Hız, motorun gürültüsü ve lastiklerden çıkan ses dopamin ile serotoninin ölçüsünü zirveye çıkarıyor.



Yan yan gitmeler, dönmeler...



Ortalık toz duman.



Öyle duman ki... Piste çıkmadan önce brifingde sarf edilen ‘Bu tulum seni 1 dakika boyunca ateşten korur’ cümlesiyle beynime saplanan ‘Yoksa yanıyor muyuz?’un harekete geçirdiği ellerimin biri kemer açma düğmesine, diğeri kapı mandalına gitti. Tabii ki korkmadım, sadece tedbirli davrandım.



Driftin bana olan en önemli katkısı reflekslerimin ne kadar sağlam olduğunu görmek oldu. Tehlike anında bu kadar hızlı olabildiğimi görmek büyük mutluluktu. Doğukan Manço’da hareket, aksiyon biter mi? Bitmedi. Benim kanım kaynamaktan buhar olup uçarken onunki ısınmaya daha yeni başlamıştı.



1000 cc’lik motor gücüne sahip motosikleti olan Demir Demirçinik ile yarışmaya karar verdi.



Yüzümdeki ifadeye bakıp ‘Hayatta her şeyin riski vardır. Bütün önlemleri aldık ama ne yazıldıysa o olur’ dedi.



Koltuktaki yerimi aldım.



Tek rakibimiz bütün havayolları...



F1 pistinde salgıladığım adrenalin yeterliydi.



Aksiyonu bir kenara bırakıp biraz da laflamak gerekirdi.



Aklımda birçok soru birikmişti.



"DRIFT İÇİN ÇOK EMEK VERDİM"

Drift yapmayı ABD’de okurken öğrendim. Rakiplerimden çok sonra başlamıştım ama onları bayağı zorluyordum. Driftin Türkiye’deki geçmişi 10-11 senelik. Kendimi geliştirip imkânlarımı genişleterek profesyonel olarak yarışmaya başladım. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nda drift için sportif yönetim kurulu kuruldu. Ben o kuruldaydım. Driftin ne olduğunu anlatmaya dair bayağı emek harcadım. Türkiye’nin en çok ilgi gören motor sporu haline geldi. Böyle olmasında benim gibi birçok arkadaşımın da emeği söz konusu.

"FEDERASYONUN SPORCUSUYUM"

Sokaklarda her otomobilini yan çeviren için driftçi haberleri çıkıyor. O haberler bizi çok üzüyor. Geçenlerde bir üniversite rektörüyle karşılaştım konuşurken ‘Ne yapıyorsun?’ dediğinde drift motor sporu yaptığımı söyledim. Bana ‘Ha şu caddede arabayı kaydıranlardan mı’ dediğinde o kadar üzüldüm ki... Beni şehir içinde otomobilini kaydırıp kendisini ve başkalarını tehlikeye atanlar sınıfa koydu. Halbuki ben güvenliği azami düzeyde gözeten, lisanslı ve bu işe yıllarını vermiş federasyonun motor sporcusuyum.



"YOL GÖSTEREN OLMADI"

Barış Manço gibi birinin oğlu olmanın olmanın ağır sorumlulukları vardır. Babanın mirasını korumak için neler yapıyorsun?



Barış Manço’nun misyonunun devam ettirmek, onun mirasına sahip çıkmak için kardeşim, ben, annem ve eşi Serdar Ahıskalı ile birlikte aile olarak yıllarımızı verdik. Bizler Türkiye tarihine kazınmış, Türkiye’nin milli değeri olmuş Barış Manço’nun mirasının sahibi değil, bekçileriyiz. Amacımız Barış Manço’yu yeni nesillere aktarmak. Her davranışıma aşırı özen gösteriyorum. Hep bir babayla kıyaslama oluyor. ‘Babası gibi’ veya ‘Babasına hiç yakıştı mı?’ gibi yorumlar alabiliyoruz. Üzerimize yapışmış bir Manço misyonu var. Bir konuyu bildiğin kadarıyla doğru yapmak... Bu da zor. Biz de Allah’ın kuluyuz, biz de çok hata yapıyoruz, yapmıyor değiliz ama yapmamak için de çok yoruluyoruz. Hayatı bu kadar yorularak yaşamak istemiyorum ama bu benim hayatımın bir parçası. Bunu kabullendim.

Toplum Barış Manço’nun mirasına yeterince sahip çıkabiliyor mu?

Barış Manço’yu bütün toplum seviyor ve ona sahip çıkıyor. Fakat babamın vefat ettiği yıllardan sonraki süreçte maddi miraslarına başta devlet olmak üzere çok daha sahip çıkılabilirdi. Ama olmadı ve biz çok üzücü dönemler yaşadık. Sonrasında kendi ayaklarımızın üstünde durmayı başardık.



Babandan size hiç mi maddi varlık kalmadı?



Aramızdan ayrıldığında babamın hiç borcu yoktu, borç bırakarak gitmedi. Ailemin yanlış ortaklarla yaptığı iş sonucunda vefat ettikten sonra biz dolandırıldık. O dönemlerde de doğru yol gösterenlerimiz hiç olmadı. O yüzden o dönemde çok sancı çektik ve babamın bize bıraktığı maddi mirasın neredeyse yüzde 85’ini kaybettik. Geri kalanını da insanlar gelip görebilsinler diye müzeye koyduk. Bir tek müzedeki gördüğünüz tablolar, kıyafetler, mobilyalar var. Onları da Türk halkıyla, Barış Manço sevdalılarıyla müzede paylaşıyoruz.



Bu sporda bilek gücü gerekiyor. Reflekslerinizin çok gelişmiş olması gerekiyor. Otomobilinizi de güç anlamında geliştirmeniz gerekiyor. Rakibin nerede ne yapacağını ve otomobilinin özelliklerini de bilmek gerekiyor. Çok ciddi bir strateji oyunu var bu işin içinde.