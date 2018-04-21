HT Magazin'de yer alan habere göre, açılışta DJ setinin başına geçen Doğukan Manço, on binlerce öğrenciye unutulmaz bir akşam yaşattı. Gençler, Manço’nun çaldığı şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

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